خطيبها عقيل الرئيسي وعدها بأحلى حفل زفاف…. فرح الهادي تبكي لعدم وجود من يساعدها في تجهيزات العرس كونها يتيمة

كشفت الممثلة الكويتية فرح الهادي من خلال مقاطع عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، عن سر تأخر حفل زفافها من خطيبها النجم عقيل الرئيسي، وأرجعت ذلك إلى عدم استكمال تحضيرات الزواج، على خلفية أنها يتيمة الأم، بينما والدها لم تلتقيه منذ نحو 5سنوات، وفي غياب من يساعدها ويقف إلى جانبها كونها وحيدة، مازال أمامها الكثير حتى تجهز كل كبيرة وصغيرة لزفافها.

ذرفت الفنانة الكويتية فرح الهادي سيلاً من الدموع، بسبب تأخر تنظيم حفل زفافها، وجاء ذلك عندما خاطبت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة العديد من التعليقات التي تلقتها بخصوص عدم إتمام زواجها بأنها جارحة، وعلى اعتبار أن المعلقين ليسوا على دراية بظروفها ووضعها لذا يستعجلون دخولها القفص الذهبي ويطلقون أحكاماً قاسية عليها.

وحاولت الفنانة فرح تقديم العديد من التوضيحات لتضع حداً لكل التعليقات وأي إشاعات قد يتم الترويج إليها، واعترفت بأنها مازالت لم تستكمل كل تحضيراتها بخصوص الزواج، لكونها وحيدة أي يتيمة الأم وفي ظل غياب والدها الذي لم تلتقيه منذ نحو 5سنوات.

واستدركت هذه المشاعر الحزينة، بالثناء على خطيبها عقيل الرئيسي الذي تربطها بها علاقة حب قوية، ولأنه ملأ الكثير من الفراغ في حياتها، معوضاً على حد تقديرها غياب الأب، بل ويمثل لها أخاً وصديقاً وحبيباً بالنظر إلى اهتمامه الكبير بها ومعاملته النابضة باللطف والحنان.

لم يفوت عقيل الرئيسي الفرصة ورد على عبارات خطيبته، ملتزماً بدعمه لها حتى النهاية: “..أنا كنت أرفض أن تتحدث هي عن هذا الموضوع.. ولكن إذا كان الكلام يريحها فأنا أدعمها حتى ترتاح نفسياً.. وأنا معها أبوها وأخوها ووعد مني لك يا فرح سأقيم لكِ أحلى عرس وأنا معك للنهاية.. أنا أبوك وصديقك وزوجك إن شاء الله”.

يذكر أنه بعد ارتباط هذا الثنائي عاطفيا أعلن عن خطوبتهما شهر أغسطس الماضي.