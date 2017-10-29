فرقة “الجركن” تعزف على صناديق الذخيرة في مهرجان “ونس”

فرقة “الجركن” البدوية، التي تقدم عزفاً على صناديق الذخيرة، ستحيي ثاني أيام مهرجان “ونس”.

تقدم فرقة “الجركن” مجموعة من أغانيها، خلال اليوم الثاني لفعاليات الدورة الثالثة لمهرجان “ونس”، يوم الجمعة الموافق في العاشر من شهر نوفمبر المقبل، بـ “الجريك كامبس”، في منطقة وسط البلد، في سيناء بمصر.

فرقة “الجركن” أسسها مركز الصطبة عام 2003، وهي تضم مجموعة من البدو، من أهل سيناء، يعملون حكائيين، وطحانيين.

يُذكر أنّ الفرقة سميت بهذا الاسم، لأنَّ الموسيقى التي تقدمها، تخرج من العزف على صناديق الذخيرة، وعبوات نقل البنزين “الجركن”، التي وجدت مهملة في صحراء سيناء منذ حرب 1967، فحولتها إلى الآلات إيقاعية.

وهو ما يتشابه كثيراً مع فلكلور كل من لبنان، وفلسطين، والأردن، وسوريا، بحكم الارتباط الجغرافي والتاريخي لهذه الدول العربية.

وقد سبق لهذه الفرقة أن قدمت عروضها لجمهور عدد من المهرجانات الغربية مثل “glastonbury” و”Woumad” و”Womax”.

هل أنتم مستعدون لسماع هذا النوع من الموسيقى ؟