فرقة بابيلون الجزائرية تشعل مهرجان موازين والجمهور يطلب حضورها في الطبعات المقبلة

تألقت فرقة “بابيلون” الجزائرية كثيرا عندما أحيت سهرة من سهرات مهرجان “موازين الدولي.. موسيقى العالم” الجارية فعاليته بالمغرب، بل تمكنت من إبهار الجمهور المغربي، بعدما أدت أجمل أغانيها الشبابية وسط تفاعل كبير من طرف الحضور والمعجبين، مع أعذب الأغاني على غرار رائعة “زينة” ذات الطابع الرومانسي والمفعمة بالعاطفة و”كحلة العيون” و “علاش” وأغاني أخرى يتميز بها الرصيد الفني الجزائري الثري.

إذا عاش الجمهور الذي حضر بمسرح محمد الخامس بمدينة الرباط المغربية أجمل السهرات، طبعتها الأغاني الجميلة والمنوعة التي قدمتها الفرقة الجزائرية “بابيلون” من خلال مشاركتها في الدورة السابعة عشرة، إلى جانب العديد من الفرق العربية والأجنبية، وكذا بمشاركة العديد من النجوم من مختلف دول العالم، نذكر من بينهم الجزائرية سعاد ماسي واللبنانية ماجدة الرومي والعراقي كاظم الساهر وإلى جانب فنانين ونجوم حضروا من فرنسا وأمريكا.

وعقب السهرة كانت صحف مغربية قد تحدثت عن مطالبة الجمهور بدعوة مرّة أخرى وفي العام المقبل فرقة “بابيلون”، من أجل المشاركة في الطبعة الثامنة عشرة، بعد نجاحها وتألقها والدليل على ذلك تفاعل الجمهور مع أعضاء الفرقة وأغانيها من خلال الرقص والتصفيقات.

يذكر أن فرقة بابليون حاولت الجمع والمزاوجة ما بين الجاز وأنغام الراي الجزائري، ولم يبخل قائد فرقة “بابيلون” أمين محمد جمال، بإمتاع الجمهور المغربي بعزفه الرائع على آلة القيتار.

والجدير بالإشارة أن فرقة “بابيلون” تم إنشائها عام 2012 من طرف قائد المجموعة أمين محمد جمال، واشتهرت كثيرا بأغنية تحمل عنوان “يا الزينة، التي حصدت أزيد من 86 مليون مشاهدة على موقع “اليوتوب”، كما تمكنت من حصد جائزة أحسن أغنية جزائرية عام 2014، علما أنه تم إعادة غنائها بعدة لغات.