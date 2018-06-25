فريق طموحي المشارك في سوق قوت : هذه اهدافنا

فريق طموحي المشارك بالسوق كان من اشد الفرق التطوعية حماسا واقبالا على اداء مهمته في يوم سوق كوت التي كانت تضيء بجمع التبرعات.. المتطوعة مريم المجلهم خريجة هندسة صناعية من جامعة الكويت تقول:

فريق طموحي الذي يضم في عضويته الكثير من شبان وشابات الكويت المؤمنين بأهمية العمل التطوعي الانساني والاجتماعي لما له من اثار ايجابية في بناء المجتمعات، اعمل انا وفريقي ضمن برنامج هومز وهو عبارة عن تقديم المساعدات وتلبية احتياجات الأسر المتعففة من خلال جمع التبرعات من الجمهور والتي حددت بمبلغ دينارين لكل متبرع يتم تسجيل اسمه بحيث يتم جمع المبالغ في اخر اليوم وتعود لصالح منظمة لوياك التي تقوم بتوزيعها، ونحن نشارك دائما في سوق قوت لانه سوق ناجح بكل المقاييس ويجمع العديد من الجمهور بمختلف اعماره وتوجهاته، وبذلك نستطيع نحن ان نقوم بدورنا وتطوعنا على اكمل وجه لانه نكون قدمنا تعريفا عن فريقنا واهدافه لاكبر عدد من الناس.

الشقيقات الثلاث دانا ودلال وحوراء بولند كما جمعت بينهن صلة الدم والاخوة جمع بينهن مشروع صغير لتصنيع “ الوافل البلجيكي” بطريقة جديدة وغير متوفرة بالسوق الكويتي وعن مشروع الاخوات بولند تحدثت دلال نيابة عن شقيقتيها دانا وحوراء وتفضلت بالشرح عن مشروعهن الاسري:

قررت انا وشقيقاتي ان يكون لنا مشروعنا الخاص الذي نمضي فيه اوقات فراغنا وبما نحن من اشد المتحمسات والعاشقات لـ “ الوافل” قررنا ابتكار وافل من نوع جديد من الوافل البلجيكي غير المتوافر بالسوق الكويتي وللعلم هناك نوعان من الوافل النوع الاول البراسل وهو موجود بكثرة ومتوفر بالاسواق والنوع الثاني البلجيكي وهو جديد في السوق الكويتي ونحن نصنع النوع الثاني ونقوم باستيراد كل مواده ومكوناته الاساسية من امريكا و بدأنا في مشروعنا منذ سنة والحمد لله اصبحت لنا سمعتنا وشهرتنا، بحيث اصبحنا نطلب لتحضير الوافل في مناسبات البيوت. وبالنسبة لمشاركتنا في سوق “قوت”: فهذه المرة الاولى التي نشارك به وقد سمعنا عنه بانه ناجحا جدا ويحقق الرواج والشهرة لم يشارك به واليوم تأكدنا بان ماسمعناه كان صحيحا بسبب كثافة الاقبال والحضور من قبل الجمهور.