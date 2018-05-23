فريق كويت ايكو للبيئة: هدفنا حماية البيئة والحيوان

تأسيس الفرق التطوعيه من قبل الجيل الجديد في الكويت اصبح من السمات الواضحة في المجتمع الكويتي وتتنافس هذه الفرق التطوعية فيما بينها لتقديم كل انواع الانشطة والفعاليات لخدمة المجتمع في مختلف الميادين ومن ضمن هذه الفرق “فريق كويت إيكو البيئي التطوعي ” الذي التقينا مع البعض من اعضائه في فعالية اليوم العالمي للحيوان وكان حوارا مع منسقة العلاقات العامة الشابة عزيزة القعود والعضو جاسم المولاني اللذان تحدثا عن فريقهما التطوعي وانجازاته لخدمه البيئة والمجتمع في الكويت

في البداية قدمت عزيزة القعود تعريفا عن فريق كويت ايكو البيئي فقالت :

فريق كويت إيكو البيئي التطوعي، فريق تطوعي يعتبر أحد مخرجات أكاديمية فولنتيرز للتأسيس والتأهيل التطوعي، لمؤسسها أ. بدر الياقوت وشريكه أ. فيصل الموسوي، الأكاديمية التي تُعنى بتخريج 8 فرق تطوعية مختلفة المجالات: (البيئي، الإعلامي، الرياضي، الثقافي، الاجتماعي، التدريبي، الإغاثي، الصحي) بعد تأسيس هذه الفرق علمياً في مجال العمل التطوعي وعملياً بكيفية تنفيذ المشاريع التطوعية على أرض الواقع،

-بدأنا الاكاديمية يوم 8-8-2016 وتعلمنا 8 دورات علمية في شهر وهذه الدورات معتمدة دولياً من ISTD من هذه الدورات: (قوة التغيير الذاتي، كيف تخطط لحياتك، بناء فريق العمل، فن التعامل مع الآخرين، أسس ومبادئ العمل التطوعي، كيف تخطط لمشروعك، كيف تمول مشروعك التطوعي، كيف تسوق مشروعك التطوعي)

بعد شهر من الدورات التدريبية المعتمدة بدأنا شهرين إضافيين لتنفيذ مشروع التخرج التطوعي و خلال الشهرين كانت هناك متابعة و اجتماعات واستشارات مستمرة مع إدارة الاكاديمية لمتابعة مشروع التخرج من الاكاديمية،

وقد نفذنا مشروع التخرج في يوم 29-10-2016 بإقامة معرض بيئي يجمع جميع الفرق التطوعية المهتمة بالبيئة في حديقة ديسفكري مول ، تمت فيه زراعة شتلات الزهور مع المتطوعين وتبصيم المتطوعين وتلوين رسومات بيئية لتوصيل معلومة بيئية وفقرة اعادة التدوير بعرض قطع تم إعاجدة تدويرها، التعريف بمشروع أمنية لجمع قناني المياة لاعادة التدوير، التعريف بحقوق الحيوان مع فريق الطيور واليانز، وتواجد فريق كير كويت لانقاذ الحيوانات و فريق رفق للتوعية بالرفق بالحيوان، تواجد فرق الدراجات الهوائية صديقة البيئة عبود بطاطا روك ستار صقور التحدي، وبالإضافة لفقرة المسابقات و الجوائز مع مذيع تلفزيون الكويت وائل الحويدر.

بعد ذلك أقيم حفل تخرجنا يوم 7-11-2016 بحضور وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح و الوكيل السابق لوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة أ. أحمد المرشد و العديد من الشخصيات المهتمة بدعم العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.