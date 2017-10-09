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الأميرة كاميلا دو بوربون تتألق بتصميم مبهر لجورج شقرا

بقلم

أكتوبر ٩ ,٢٠١٧

الأميرة كاميلا دو بوربون Camilla de Bourbon تختار تصميماً مبهراً من مجموعة المصمم البناني العالمي جورج شقرا لتتألق به في خلال حضورها حفل العشاء التكريمي Monte-Carlo Gala for Global Ocean للممثل العالمي ليوناردو دي كابريو في مونت كارلو بفرنسا.

الفستان الذي اختارته دوقة بوربون، رائع بالفعل، طويل يجمع بين اللونين الأسود والأبيض باسلوب جديد لم يسبق لأحد أن صمم فكرة مشابهة له، فأتى على نحو أنيق للغاية. وقد اختارته الأميرة من مجموعة المصمم شقرا للأزياء الراقية الخاصة بموسم خريف وشتاء 2017.

يُذكر أن الأميرة كاميلا هي زوجة أمير “بوربون” كارلو، ولهما ولدين هما: ماريا-كارولينا وماريا- شيارا.

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