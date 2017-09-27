بالصور: فستان روجينا الجريء بمهرجان المرأة بين معجب وغاضب

على خلاف زميلتها “إلهام شاهين” لم تطل الممثلة “روجينا” على جمهورها في المغرب، بالقفطان المغربي، خاصة وأن معظم الفنانات العربيات اللواتي يحضرن إلى المملكة إما للمشاركة في مهرجان غنائي أو سينمائي، يخترن الزي المغربي كنوع من المجاملة “المحمودة” للجمهور.

“روجينا” وخلال تكريمها ضمن فعاليات الدورة الـ 11 من المهرجان الدولي للمرأة بسلا، اختارت الظهور بفستان أبيض يحمل بعض “الجرأة”، الفستان الذي صممه “أحمد فايز”، كان عارياً عند الصدر والظهر والكتفين، ويزينه ذيل طويل، وقصير من الأمام وهو قريب من الفساتين التي تختارها العروس خلال ليلة الزفاف، والتي ظهرت كموضة منذ أكثر من سنتين.

طلة “روجينا” استحسنها البعض، وانتقدها البعض الآخر خاصة ممن اعتبر طلتها قد حملت الكثير من الجرأة التي لا تناسب مكان المهرجان الذي ينظم داخل حي شعبي بمدينة سلا (شمال العاصمة المغربية الرباط)، لكن يبقى للمتخصصين في عالم الأزياء آراء تحمل الكثير من الدقة، حيث رأت إحدى المصممات أن الفنانة “روجينا” أخطأت حين وافقت على شكل الفستان الذي هو أقرب لأن يكون فستان عروس، كما أن ارتداء ذاك النوع من الفساتين يناسب المرأة الطويلة، مقابل ذلك فالفستان كان مناسباً لقوامها خاصة وأن هذا النوع من الفساتين لا ترتديه المرأة الممتلئة أو ذات الوزن الزائد.

وكانت “روجينا” قد ارتدت حذاءاً فضياً أنيقاً مع حقيبة يدوية فضية، أضفى جمالية على طلتها.

وبالرغم من السعادة الكبيرة التي أبدتها “روجينا” لتكريمها بالمهرجان، ومنذ إدراج اسمها إلى جانب المغربية “فضيلة بنموسى” والتركية “هالمان”، فقد بدى عليها نوع من الدهشة أمام الجمهور لحظة وصولها محيط سينما هوليود حيث أجريت مراسيم حفل الافتتاح، في حين كانت أكثر قابلية للتواصل مع مختلف وسائل الإعلام مقارنة ببعض الفنانات المكرمات خلال دورات سابقة، منهن الفنانة “إلهام شاهين” التي قدمت تصريحات لوسائل إعلام معينة ورفضت الإدلاء لوسائل أخرى.