طوني ورد لليقظة: حققت حلم كل عروس بارتداء فستان زفاف كوتور

أبصرت مجموعة المصمم طوني ورد، التي تحمل اسم “لا مارييه” LA MARIÉE أو “العروس”، النور. وذلك ضمن حفل أقيم في مبنى الفرع الرئيسي للمصمم في منطقة الأشرفية، في بيروت.

المجموعة التي كشف عنها المصمم ورد، هي حصرية من فساتين زفاف الكوتور الجاهزة. وقد قام المدعوون من الذواقة بجولة في أرجاء المبنى للتعرف على المحترف وعلى معرض إبداعات طوني ورد الملهمة.

يُذكر أنّ مجموعة طوني ورد Bridal Fall 2018 كانت قد عرضت للمرة الأولى في أسبوع الزفاف في نيويورك، حيث لاقت كلّ ثناء وتقدير لحرفية الكوتور. فمن خلال هذا الخط يقدّم المصمم الخبرة والمهارات من عالم كوتور فساتين الأعراس لزبائنه في مختلف أقطار العالم.

تطلبت هذه المجموعة أشهر عديدة من التحضير في مشغل طوني ورد على يد حرفيين يتمتعون بالمهارة والكفاءة. وقد استخدمت تقنيات جديدة على مختلف المستويات في عالم الخياطة والتطريز لإضافة رونق خاص على الفساتين.

“اليقظة” جالت في المعرض، وسألت المصمم طوني ورد:

_ سمحت لنا اليوم بالدخول إلى الكواليس حيث يتم تنفيذ كل فستان. ما الرسالة التي كانت وراء ذلك؟

لقد أردت أن أشارك أهل الصحافة، وزبائني مراحل العمل، وكيفية رسم، وتصميم، وتنفيذ الفستان. أحببت أن أشركه في “مزاج” العمل الفني.

_ ماذا تخبرنا عن المجموعة الجديدة؟

هي أول خط في مجموعة “طوني ورد لا مارييه”. تقنيات العمل فيها مميزة، تجمع بين الكوتور وتطور العمل الذي يسمح بأن يكون في متناول جميع العرائس اللواتي يرغبن في شراء فساتين زفاف من دون دفع مبالغ طائلة.

عرضنا هذه المجموعة في نيويورك منذ 3 سنوات، وها نحن نعرضها اليوم في بيروت. وقد تتعجبون بأن لدي زبائن من لبنان والعالم العربي يشترون من نيويورك، وربما ذلك دفعني لكي أعرض المجموعة من بيروت، للبنان وللخليج العربي.

وهذه الفساتين الجديدة لديها “لوك” الهوت كوتور الذي تتمناه كل عروس، وفي الوقت نفسه أثمانها منخفضة مقارنة بالأولى.

_ كيف يطوّر طوني ورد فستان الزفاف؟

التطوير أساسي، وكل مجموعة تنتقل من مهم إلى أهم. والعمل مع العروس نوليه أهمية خاصة، ودائماً ننطلق من “فكرة” معينة هي التي تسمح لنا بتطوير أي مجموعة. في ما مضى، كانت العروس تريد فستان زفاف مستوحى من حفلات “السجادة الحمراء” ، لكن اليوم، صرنا أكثر رومنسية، الأكمام باتت أكثر طولاً، والخطوط مقفلة أكثر، شفافية وسحر أكبر.

_ ما الذي يميز هذه المجموعة بالذات؟

تتمحور حول فكرة الورود، التي نجدها في كل فستان من هذه المجموعة. التقنيات التي استُخدمت فيها عالية، نوعية الأقمشة مهمّة، و”اللوك” كوتور.