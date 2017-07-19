المصمم تلقى 100 طلب لعمل مثله….فستان زفاف فهرية أفجان يخطف إعجاب الفتيات العربيات

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تمكن فستان زفاف النجمة التركية فهرية أفجان من خطف الإعجاب ، وخاصة الفتيات، وتمنت العديد من الفتيات الحصول على فستان مثله في ليلة العمر، بالرغم من أن بعض التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد لفتت الانتباه أن فستان فهرية تم استنساخه من فستان زفاف النجمة التركية “نسيلهان أتاغول”، لكن مصمم الأزياء التركي رشيد باغزيباغلي الذي أشرف على تصميم الفستان، نفى ذلك بشدة واعتبر بأن الفستانين يشتركان في نقطة واحدة تتمثل في أنهما بتصميم كلاسيكي.

كشف رشيد باغزيباغلي مصمم الأزياء التركي أن فستان زفاف فهرية، سرق إعجاب الكثيرات من الفتيات خارج تركيا، ولم يخف بأنه بعد أيام قليلة من زواج النجمة التركية تلقى 100 طلب شراء للفستان من الدول العربية ومن بين هذه الدول ذكر قطر والسعودية، في إشارة منه إلى سحر هذا الفستان، الذي جاء بقصة كلاسيكية بسيطة لكنها ساحرة وتفيض بالأناقة.

حاول مصمم الأزياء أن ينف كل ما تداولته العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول التشابه بين فستان زفاف فهرية وزميلتها النجمة نسيلهان، واستعرض جهود فريقه في الحصول على فستان أعجب العروس وضيوفها، الذين استحسنوا كثيراً إطلالتها المتميزة، وأكد أن النجمة فهرية تنوي مواصلة التعامل معه بعد زواجها.

وكانت الممثلة فهرية أفجان قد تزوجت من النجم بوراك أوزجفيت يوم 29 يونيو الماضي في حفل ضخم، احتضنه قصر سعيد حليم باشا الذي يطل على جسر البسفور، بحضور النجوم والعديد من المشاهير في تركيا، بينما النجمة نسليهان أتاغول التي شكك في وجود تطابق مع فستانها اقترنت في حفل زفاف رسمي بالفنان فادير دوغلو في يوليو 2016.