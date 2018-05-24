بالفيديو: فلة الجزائرية تشيد بصوت المغربي عصام سرحان

كشفت الفنانة “فلة عبابسة” عن بعض تفاصيل ألبومها المقبل الذي سيطرح خلال أيام عيد الفطر المقبل، حيث ستتعاون فيه مع مغني الراي “الشاب بلال”، من خلال 3 أغاني سيتضمنها ألبومها الذي يحتوي على 12 أغنية ستظهر عبره بشكل جديد، وتقدم من خلاله ألوانا مختلفة من فن الراي.

وأعلنت الفنانة الجزائرية خلال مقابلة على جريدة إلكترونية مغربية، عن دخولها تجربة التمثيل لأول مرة عبر مسلسل سيرى النور مستقبلا.

وأشادت “فلة” خلال نفس المقابلة، بصوت المغربي “عصام سرحان” خريج برنامج ذا فويس لهذا الموسم، حيث قالت عنه: “كسبنا صوت من أروع ما يكون، من رقي ومن عُرب ومن قدود حلبية، فعلا أنا أبارك لنفسي وأبارك لكل الوطن العربي.”