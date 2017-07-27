الصفحة الرئيسية > فلكي مغربي يحذر سعد لمجرد من مؤامرة قادمة

فلكي مغربي يحذر سعد لمجرد من مؤامرة قادمة

بقلم خديجة براق

يوليو ٢٧ ,٢٠١٧

شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

عاد الفلكي المغربي “عبد العزيز الخطابي” لينبه النجم “سعد لمجرد” من الوقوع في الفخ للمرة الثانية، بعد أن حذره قبل سنة من الوقوع ضحية لبعض المؤامرات والحساد وهو الشيء الذي تحقق – حسب زعمه – حين تورط في قضية الفرنسية “لورا” التي كلفته السجن بانتظار البت النهائي في ملف تعنيفها خلال تواجدها معه في غرفته بأحد فنادق باريس، على هامش حفله الذي كان سينظم بقصر المؤتمرات في الــ 29 من أكتوبر 2016.

وكشف “الخطابي” أن حساباته الفلكية تؤكد أن “لمجرد” سيعود لحياته الفنية قريباً بعد أن تحسم القضية لصالحه، لكن لن تخلو حياته من عودة أزمة نفسية قديمة / جديدة ستطوى فيما بعد وإلى الأبد.
الفلكي المغربي حذر النجم الأول في المغرب والعالم العربي على مستوى الأرقام والأرباح التي يجنيها من موقع اليوتيوب، – حذره – ممن وصفهم بالذئاب التي تراقب خطواته وتخطط للإيقاع به مرة أخرى.

الأوسمة

اخترنا لك

نجوى كرم نجوم ومشاهير جولة فنية كبيرة لنجوى كرم في عدد من مدن الجزائر

يوليو ١٧ ,٢٠١٧

أنجلينا جولي تستعد للزواج من وسيم بريطاني نجوم ومشاهير أنجلينا جولي تستعد للزواج من وسيم بريطاني وبراد بيت ينزعج بشدة

أبريل ٢٣ ,٢٠١٧

صباح عادت الى بعلبك نجوم ومشاهير صباح عادت الى بعلبك... وأم كلثوم قالت لها: انت غولة فن!!

يوليو ٢٦ ,٢٠١٦

نادر صعب يعود إلى عمله نجوم ومشاهير كأن شيئاً لم يكن....نادر صعب يعود إلى عمله.. وميريام كلينك أول زبائنه

يونيو ٢٢ ,٢٠١٧