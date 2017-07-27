فلكي مغربي يحذر سعد لمجرد من مؤامرة قادمة

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عاد الفلكي المغربي “عبد العزيز الخطابي” لينبه النجم “سعد لمجرد” من الوقوع في الفخ للمرة الثانية، بعد أن حذره قبل سنة من الوقوع ضحية لبعض المؤامرات والحساد وهو الشيء الذي تحقق – حسب زعمه – حين تورط في قضية الفرنسية “لورا” التي كلفته السجن بانتظار البت النهائي في ملف تعنيفها خلال تواجدها معه في غرفته بأحد فنادق باريس، على هامش حفله الذي كان سينظم بقصر المؤتمرات في الــ 29 من أكتوبر 2016.

وكشف “الخطابي” أن حساباته الفلكية تؤكد أن “لمجرد” سيعود لحياته الفنية قريباً بعد أن تحسم القضية لصالحه، لكن لن تخلو حياته من عودة أزمة نفسية قديمة / جديدة ستطوى فيما بعد وإلى الأبد.

الفلكي المغربي حذر النجم الأول في المغرب والعالم العربي على مستوى الأرقام والأرباح التي يجنيها من موقع اليوتيوب، – حذره – ممن وصفهم بالذئاب التي تراقب خطواته وتخطط للإيقاع به مرة أخرى.