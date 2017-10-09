فنادق روتانا لبنان تقيم حفلاً تراثياً لتقريب المسافات بين فنادقها بالمنطقة

أقامت فنادق روتانا لبنان حفل كوكتيل ضمّ مديري المبيعات في فنادقها في كل من قطر، الأردن، وتركيا والشركات التي تعمل معها من جمعيات، شركات سفر، سفارات وغيرها وذلك نهار الثلاثاء الواقع في الثالث من تشرين الأول/نوفمبر في فندق جفينور روتانا، وذلك في في إطار نشاطاتها المستمرة، ودورها المهم كصلة وصل بين فنادق المنطقة.

حضر الحفل مديرو التسويق والمبيعات في كل من فندقي الروشة أرجان من روتانا وجفينور روتانا في لبنان، فندقي سيتي سنتر روتانا وأوريكس روتانا في قطر، فندقي عمان روتانا وبولفار أرجان في الأردن، بورجو وتانغو أرجان في تركيا وفندقين شقيقين سيفتتحان خلال الستة أشهر المقبلة في اسطنبول وهما ويست سايد أرجان من روتانا وسانترو ويست سايد.

وكانت المناسبة فرصة هامة لمديري هذين الأخيرين بلقاء الإداريين في روتانا والتعريف بالفندقين الرائعين اللذين سيبصرا النور قريباً في تركيا.

أجواء لبنانية تراثية

وساد الجوّ اللبناني الذي انعكس واضحاً في الديكور الساحر، حيث وضعت عربات من الخضار والفواكه، وكانت جلسات عربية مع النرجيلة، وغيرها من الأطباق التي أضفت جميعها طابعاً تقليدياً، وأشارت إلى العادات اللبنانية. وتذوّق الحاضرون أشهى المأكولات اللبنانية من محطات الصاج والشاورما المباشرة التي سحرتهم برائحتها اللذيذة قبل طعمها إضافة إلى التبولة اللبنانية والهريسة اللتين أعدتا مباشرة أمامهم والفول والبليلة. وطبعاً لم تكتمل الجلسة دون طبق الكنافة للتحلية.

أمضى الضيوف أوقاتاً رائعة على وقع أنغام العود، المنجيرة، والقانون التي عزفت ونقلتهم إلى عالم الطرب الأصيل، كما استمتعوا بعروض الدبكة التي أدّتها فرقة هياكل بعلبك التي أضفت جواً مميزاً إلى الحفل.

ويندرج هذا النشاط في سياق النشاطات الدائمة التي تقيمها فنادق روتانا لتؤكد أنها الخيار الأمثل لزوار لبنان وقاطنيه وقدرتها على تلبية كافة احتياجاتهم العملية في ظل الموقع الإستراتيجي الذي تتميز به سواء في منطقتي الروشة أو الحمرا النابضين بالحياة.