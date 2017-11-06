بالفيديو: فنانة مصرية تفتخر بجدها اليهودي وتدافع عنه

للمرة الأولى تتحدث الفنانة بسمة عن جدها اليهودي محاولة تكذيب الشائعات التي عانت منها طوال حياتها.

فقد حلت بسمة ضيفا على الاعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” لتبوح عن هذا الكابوس الذي يجثم على أنفاسها.

وعن شائعة هجرة أخوالها إلى اسرائيل، أكدت بسمة أن هذا الكلام بعيدا تماما عن الصحة، فجميع أخوالها يعيشون بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد لها قريب واحد في اسرائيل، وليس هناك فردا واحدا من عائلتها إلا ويناصر القضية الفلسطينية ويؤمن بحق الشعب الفلسطيني باستعادة أراضيه، كما أنها تنكر الصهيونية هي وجميع أفراد أسرتها.

وعندما تحدثت بسمة عن جدها صرحت بأنها فخورة بالجد يوسف درويش. وأكدت أيضا بأنها تربت في منزله وتعرف أنه بذل العديد من التضحيات للبقاء في مصر.

فقد اضطر إلى التخلي عن ديانته كي يبقى في مصر ولا يهاجر منها.

كما صرحت بأن جدها شارك في ثورة 1919 إلى جانب المسلمين والمسيحين دون وجود أي فروق بينهم.

وأضافت أن جدها درس الحقوق في فرنسا وعاد إلى مصر، وتولى الدفاع عن العديد من القضايا دون أن يتقاضى إلا أجور زهيدة.

وأشارت بسمة إلى أن جدها مات عن عمر يناهز 95 عاما، وكان موسوعة من العلم تمشي على قدمين، وأنها كانت تشعر بالضآلة عندما تتحدث إليه.