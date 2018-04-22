بالفيديو: فنانو العالم يحتفلون بالعاهل المغربي بفكرة شاعر كويتي

طُرح مؤخرا فيديو جمع ثلة من فناني العالم والعالم العربي، وذلك تزامنا مع عودة العاهل المغربي محمد السادس إلى المغرب بعد فترة نقاهة عقب العملية الجراحية التي أجراها عن القلب بإحدى المستشفيات الفرنسية.

شارك في الفيديو وهو فكرة الشاعر الغنائي الكويتي “مصعب العنزي”، الفنانة الإماراتية “أحلام”، الفنان الكويتي “خالد” من فرقة ميامي” والبحريني “أحمدالجميري”، إضافة إلى “ديانا حداد”، “هاني شاكر”، “محمد فؤاد”، “حسين الجسمي”، “صابر الرباعي”، “راغب علامة”، “فهد الكبيسي”، “ملحم زين”، “نوال الزغبي”، “دينا حايك”، والفنانDj snake، إلى جانب Maître Gims، وmoural ثم الفنان .Toofan

وقال عدد من الفنانين المشاركين في الفيديو، إن التهنئة تعكس محبة الشعوب للعاهل المغربي واحترامهم له على اختلاف مراكزهم وانتماءاتهم.

وعرفت عودة الملك تفاعل عدد كبير من النجوم الذين اختاروا تهنئته عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تعذر عليهم المشاركة في فيديو التهنئة.

هذا وتربط العاهل المغربي علاقات قوية مع مجموعة من الفنانين العرب والعالميين، كما يعد أحد أكبر الداعمين للحركة الفنية في المغرب، حيث تنظم جل المهرجانات الضخمة برعاية منه.