فنان تونسي يسخر من درة بسبب عادل إمام

عاد الكوميدي التونسي “لطفي العبدلي” للحديث عن موقف زميلاته وردة فعلهن تجاه الأزمة التي خلقها خلال أيام قرطاج السينمائية الماضية، حين وصف بلاده تونس بــ “أب الدنيا” بعد أن قال “عادل إمام”: “مصر أم الدنيا”، وهي الجملة التي أخذها “العبدلي” عن الجمهور المغربي الذي وضع لافتة في إحدى مباريات المنتخبين المصري والمغربي خلال فترة التسعينيات، وكتب عليها “مصر أم الدنيا والمغرب أبوها” كرد فعل على استفزازات الجمهور المصري للاعبي المنتخب المغربي بالقاهرة.

واستغرب “العبدلي” ردة فعل الممثلة التونسية “درة” التي “قال” إنها خرجت بتصريح في مصر متجاهلة إياه، وقالت: “أنا لا أعرفه”، حيث ذكر في حديث له على إحدى الإذاعات التونسية، وبطريقة ساخرة، إن “درة” أنكرت علاقتها به خوفاً على مصالحها داخل مصر، في حين أعجب بموقف الفنانة “هند صبري” التي اختارت الصمت ودعته عبر رسالة خاصة إلى الهدوء في إطلالاته الإعلامية “حتى لا يتسبب في أزمة دبلوماسية” بين البلدين، خاصة وأن رد “لطفي العبدلي” على كلمة “عادل إمام” خلال تكريم الأخير في حفل اختتام الدورة الماضية من أيام قرطاج السينمائية، دفعت السفير المصري بتونس إلى مغادرة القاعة غاضباً.

وقال “العبدلي”: “ليس طبيعياً أن تنكر درة صداقتي ونحن كنا في تونس نتبادل الزيارات واللقاءات بل كنا أصدقاء”، مضيفا ًأنه دافع عن بلدها التي أهانها “عادل إمام” حينما حل على أرضها ليتحدث ويقول في قلب تونس “مصر أم الدنيا.”

المثير في الموضوع، أن الفنانة “درة” خرجت بتصريحات في وقت سابق مدافعة عن “العبدلي” وليس العكس، حيث رأت أن العلاقات التونسية المصرية طيبة للغاية، مشيرة إلى أن ما صدر من الفنان التونسي تجاه الزعيم، ما هو إلا تصرف فردي، لا يعبر عن دولة تونس، لافتة أنه حاول أن يعبر عن بلده في جملة ليست مقصودة ” فقد خانه التعبير، مضيفة أن ما قاله الممثل لطفي العبدلي ما هو إلا تمجيد لتونس، كما فعل عادل إمام في كلمته.”

يذكر أن الفنانة “درة” شاركت إلى جانب “لطفي العبدلي” في فيلم تونسي تحت عنوان “دار الناس”، وجمعتهما مشاهد ساخنة ومثيرة، في فيلم تحدث عن ثورة الخبر في تونس خلال فترة الثمانينات.