فهرية أفجين تخضع لعملية تجميل لتغيير لون عينيها!

اختارت النجمة التركية فهرية أفجين مؤخراً إجراء عملية جراحية تجميلية من أجل تغيير لون عينيها من البني إلى العسلي، ولم تأبه الفنانة بالمضاعفات لهذه العملية الجراحية الحساسة والخطيرة، ومازالت متحفظة بخصوص هذه العملية، لكن بعض التقارير التركية كشفت عن هذا الخبر.

أكدت تقارير إعلامية تركية عن قيام الممثلة التركية فهرية أفجين بطلة مسلسل “طائر النمنمة”، بتغيير لون عينيها من البني إلى العسلي، وكانت قد نفت من قبل خضوعها لعمليات تجميل أو البوتوكس، كونها مازالت في سن ال30 وليست مستعدة في الوقت الحالي لمثل هذه العمليات على الإطلاق، ويذكر أن فهرية تجاهلت حساسية هذه العملية الجراحية لأنها تحمل الكثير من الخطورة، واستقبل جمهورها الخبر باندهاش كبير.

يذكر أن الممثلة فهرية أفجين قد تزوجت من النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير باسم بالي بيك خلال الأشهر الماضية، في حفل زفاف وصف بالضخم واحتضنه أحد القصور الأثرية التي تطل على مضيق البوسفور، بعد قصة حب قوية جمعتهما خلال تصوير مشاهد مسلسل “طائر النمنمة” حيث تقاسما البطولة في 2013، وتحولت علاقة الصداقة التي جمعتهما إلى حب توج بالزواج.