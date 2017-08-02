استمتعي بالاسترخاء والسباحة في البحر ودعي بشرتك تستفيد أيضاً

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هذا الوقت الأمثل لارتياد شواطئ البحر، فكلنا ننتظر الاجازة الصيفية للتمتع بماء البحر والسباحة، واللاسترخاء، فماء البحر له فوائد عديدة للبشرة عليك أن تستفيدي منها هذا الصيف.

ما هي فوائد البحر؟

– يعمل ماء البحر على تنظيف البشرة بعمق، فهو يؤدي دور المقشر الطبيعي ويساهم في التخلّص من السموم المتراكمة في داخلها، فتحصلين على بشرة ناعمة وجميلة.

– أيضاً من أبرز فوائد ماء البحر أنه يساعد على شد البشرة، فيحارب التجاعيد المبكرة التي يمكن أن تظهر حول محيط العينين أو على العنق، وبالتالي تحافظين على إطلالتك الشابة.

– يعمل عمل المرطّب، إذ يساهم بالحفاظ على معدّل الترطيب الضروري لبشرتك، ويحميها من تأثير الشمس القوي ويقيها الحروق التي يمكن أن تحصل نتيجة التعرّض المستمر لها.

– إضافة إلى ذلك، يحمي ماء البحر بشرتك من الجفاف ومن ظهور الخلايا الميتة، ما يساعد على تجددها وتنشيطها فتحافظين على بشرة ناعمة خالية من الشوائب.

– بإمكان ماء البحر أن يحمي بشرتك من ظهور البثور، خصوصاً حب الشباب، فهو يعمل على تقليل نسبة إفراز البشرة للزيوت التي تزيد من معدّل البثور في الوجه، لذا يعتبر مفيداً جداً لصاحبات البشرة الدهنية.

– كما أنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، وبهذه الطريقة يساعد على تحسين عمل الوظائف الجسمية، ما يساعد على التخلّص من تصبّغات البشرة.