الميزان الذي ينظم جهازنا العصبي وعضلاتنا….احصلوا على البوتاسيوم من الخضروات والفواكه

يحتاج الجسم من ٢ إلى ٤ غرام من البوتاسيوم يومياً، ويعتبر من العناصر سهلة الامتصاص في الامعاء الدقيقة، وتقوم الكلى بطرح الفائض منه إلى الخارج عن طريق العرق أو البول وجزء بسيط قد يطرح من خلال البراز.

أهمية عنصر البوتاسيوم لجسم الإنسان تكمن بأنه يدخل بشكل رئيسي في تكوين خلايا الجسم ، كما أنه يحافظ على نسبة الماء خارج وداخل الخلية بما يسمى بالضغط الإسموزي.

وهناك العديد من الأمور الأخرى التي يقوم بها أيضاً وفي غاية الأهمية لصحة أجسامنا لنتعرف عليها…

يقوم بتنظيم عمل العضلات؛ فهو ينظم الشحنات الكهربائية داخل العضلة وينظم عملية انقباضها وانبساطها.

يدخل في تركيب البروتين المكوٍّن للعضلات.

يعمل على تنظيم عمل الجهاز العصبي فهو ينقل الإشارات العصبية في الأعصاب.

يحتاج إليه القلب في تقوية عضلاته وحمايته من الإصابة بالسكتات الدماغية.

يساعد في الاستفادة من الكربوهيدرات في الجسم من خلال تكسير روابطها وتحليلها.

تظهر الأعراض التالية عند نقصان عنصر البوتاسيوم:

التعب والارهاق وصعوبة أداء الأعمال البسيطة.

الشعور بالصداع الذي يتراوح بين الخفيف والشديد.

ضعف الشعر وتلفه وتساقطه.

جفاف الجلد وخشونته.

الاصابة بشد وتشنج في العضلات ويسبب هذا التشنج الألم الشديد، وإذا حصل في عضلات القدم فإنّها تسبب عدم القدرة على المشي.

الإصابة بالإسهال والإمساك.

أين نجد البوتاسيوم

الخضروات مثل البطاطا والجزر والثوم والبصل والطماطم والنباتات الورقية مثل السبانخ.

الفواكه مثل الأفوكادو والمشمش والموز والكيوي والكمثرى والتين.

البقوليات مثل الحمص و الفاصوليا البيضاء.

الأسماك مثل سمك السلمون.

البيض.

التمر.

العسل.

الزبيب.

اللحوم الحمراء والتي تختلف نسبة تواجد البوتاسيوم فيها حسب جنس الحيوان.

الأرز الأسمر.

الدجاج.

الحليب ومشتقاته مثل الألبان والأجبان.

الحبوب الكاملة القشور مثل الحنطة و الخبز الأسمر.

يمكن الحصول على عنصر البوتاسيوم عن طريق المكملات الغذائية التي تباع في الصيدليات، وتكون على شكل حبوب أو سائل، ولا يجب تناوله إلا بعد إجراء التحليلات لمعرفة كمية البوتاسيوم في الجسم لأن زيادة نسبته في الجسم يسبب الضرر بدل الاستفادة منه.