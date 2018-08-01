فوائد التشخيص المبكر لمرض التوحد

التوحد هو مصدر قلق لكل والد الآن ، حيث أن معدلات الأطفال الذين يتم تشخيصهم بالتوحد قد ازدادت باطراد منذ عام 2000. في عام 2000 ، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) (مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها) أن التوحد كان سائدًا في 1 من كل 150 طفلاً. وفي أحدث التقارير التي قدمتها مراكز السيطرة على الأمراض (والتي تم تسجيلها في عام 2014) ، أصبح معدل التوحد الآن واحدًا من بين 59 طفلاً.

الأولاد أكثر عرضة للإصابة بالتوحد – أربعة أضعاف ، على وجه الدقة. هذه هي إحصاءات مثيرة للقلق التي حيرت الوالدين من زيادة أعداد الأطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب. السبب الدقيق للتوحد غير معروف. يعمل الباحثون جاهدين على محاولة العثور على العلاج والسبب والفحص الدموي الذي يسهل تشخيصه.

في الوقت الحالي ، يجب على الآباء الاعتماد على الأطباء لتشخيص طفلهم بالتوحد بناءً على ملاحظاتهم عن سلوك الطفل إلى جانب المعلومات التي يرسلها الوالد إلى الطبيب فيما يتعلق بسلوك الطفل وتطوره.

والان علينا ان نتعرف على فوائد التشخيص الرسمي:

سيبتعد بعض الآباء عن التشخيص السريري لأنهم يخشون من أن يتم وصف طفلهم. يمكن أن تحمل العلامات وصمة عار. ومع ذلك ، هناك فائدة كبيرة لتشخيص رسمي DSM-5 من طبيب للأطفال. يمكن للطفل الحصول على المساعدة هو أكبر فائدة للحصول على التشخيص.

إذا لم يكن لدى الطفل تشخيص ، فمن الصعب الحصول على المساعدة المناسبة لذلك الطفل. كيف يمكنك الحصول على طبيب متخصص في مرض التوحد إذا كنت لن تسمح بحدوث أي تشخيص؟ من المحتمل أن يجد طبيبك صعوبة كبيرة في إحالتك إلى أخصائيين مثل العلاج المهني دون تشخيص أو سبب لهذا الإحالة.

فائدة أخرى هي التخطيط لمستقبل الطفل التعليمي. في نظام التعليم العام داخل الولايات المتحدة على سبيل المثال ، يمكن لطفلك أن يحصل على خطة تعليمية فردية (IEP) إذا كان طفلك يعاني من تشخيص مرض التوحد. ستكون هذه خطة تعليمية ينفذها المعلمون والمستشارون وموظفو المدرسة الآخرون مع مشاركة الوالدين.

توفر هذه الخطة الخدمات المتخصصة داخل المدرسة والفصول الدراسية ، مثل العلاج المهني ، والعلاج الطبيعي ، واخصائيي القراءة ، وما إلى ذلك لتحسين مساعدة الطفل وخدمته في البيئة المدرسية. ستساعد خطة IEP الطفل على الحصول على الخدمات التي تحتاجها وتستحقها. عادة ما تكون هذه الخدمات مجانية للوالدين ويتم دفعها من خلال أموال المناطق التعليمية.

هناك سبب آخر لتقييم طفلك لمرض التوحد إذا كان يقدم أي من العلامات الحمراء او التشخيص المبكر … هو أنه يمكنك استبعاد الأمراض والاضطرابات الأخرى كسبب. إن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎرات ووﺟﻮد ﻣﺴﺎر ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻮﺗﻤﻜﻴنه منه.

إذا كان طفلك مصابًا بالتوحد ، فلا داعي للتساؤل عما إذا كان يمكن أن يكون مرضًا آخر أو مشكلة أخرى تصيب طفلك. لديك الآن أيضا اسم للقضية وأنت تعرف أن هناك مساعدة متاحة لهذا الاضطراب المحدد. طفلك هو نفس الشخص الذي كانوا عليه قبل التشخيص أو الملصق. لا تسمح للتشخيص بتغيير طريقة تفكير طفلك. الشيء الوحيد الذي تغير هو قدرتك على الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها.

مع التشخيص الصحيح لديك الآن نقطة انطلاق. لديك تشخيص وهناك متخصصون في جميع أنحاء العالم الذين يعالجون هذا الاضطراب. معرفة ما لدى طفلك والقدرة على المضي قدمًا في تقديم المساعدة لهما هو حبهم إلى حد كبير. هم لا يزالون هم نفس الطفل الذي كانوا عليه قبل وبعد التشخيص أعطيت لهم.