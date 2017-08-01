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الجرجير منجم فوائد لصحة القلب وخصوبة الرجل والوقاية من السرطان

بقلم هند شديد

أغسطس ١ ,٢٠١٧

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الجرجير استخدمه القدماء للشفاء من أمراض عديدة، فهو من الخضروات الورقية المفيدة، ولقد أثبت الطب الحديث أن للجرجير خصائص طبية عديدة تساعد على تحسين صحة الجسم، وخسارة الوزن الزائد. لنتعرف على تلك الخصائص.

 

تتعدد الفوائد الصحية للجرجير حيث يحتوي على مواد كيميائية طبيعية تحارب تشكل الخلايا الشاذة في الجسم، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات الضرورية  لصحة القلب مثل فيتامين C  و k

  • الوقاية من امراض السرطان

يساهم الجرجير في حماية الخلايا السليمة في الجسم من التحول لخلايا سرطانية، فهو يساعد على محاربة الجذور الحرة لاحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الاكسدة.

  • زيادة الخصوبة

يعتبر الجرجير في الطب العربي من أهم العناصر الغذائية التي تساعد في تقوية الخصوبة لدى الرجال من خلال زيادة عدد الحيوانات المنوية ، كما أنه يرفع من مستوى التستوستيرون.

  • يقوي صحة العين

يحتوي الجرجير على العديد من الفيتامينات التي تساعد في تقوية النظر وتحافظ على صحة العين وخاصة من مرض إعتام العدسة والعديد من الأمراض الأخرى المرتبطة بالتقدم في العمر.

  • يحافظ على صحة القلب

تساعد المواد الغذائية الموجودة في الجرجير في السيطرة على مستويات ضغط الدم، كما أنه يسهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم وينشط حركة الدورة الدموية مما يسهم في تدفق الدم إلى جميع أعضاء الجسم.

 

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