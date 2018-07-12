فوائد الحناء لشعر صحي ولامع

شعرك هذا التاج الذي يزين أنوثتك وجمالك، ويعد الاعتناء به هاجسًا يشغل بال كل امرأة، فالحصول على شعر صحي وناعم ولامع مطلب لا يقل في أهميته عن رغبة كل امرأة في الحصول على بشرة صحية ومخملية خالية من العيوب.

إن الشعر والبشرة يشبهان تمام نبتة خضراء، وكلما قدمت لها العناية والاهتمام والتغذية السليمة كلما حصدت نتائج مرضية، وتتعدد مشاكل الشعر من تساقط وضعف أو تقصف وجفاف وبهتان وصولا لمشكلة الشعر الخفيف، وفي البداية تأكدي أنك لم تصلي لأحد تلك المشاكل إلا بسبب داخلي إما عضوي أو نفسي بالإضافة لقلة العناية الخارجية، وأول وسيلة لحل المشكلة الوصول لأسبابها.

وبالرغم من كثرة الإعلانات التي تروج عن علاجات الشعر الحديثة من كيراتين والصبغات المغذية الحديثة وغيرها، فتأكدي سيدتي أن هناك طريقا صحيحا واحدا لتحصلي بالفعل على شعر صحي ولامع ألا هو الطرق الطبيعية، وتعتبر الحناء أحد أسرار الحصول على شعر صحي، وأول من استخدم الحناء في مجال التجميل هم الفراعنة، فبإمكانك استخدامها إما كبديل للصبغة المهلكة للشعر ولفروة الرأس وإما كوسيلة علاجية مغذية ومنظفة لفروة الرأس، وهي تعد علاجا فعالا في إزالة قشرة الرأس وتكثيف الشعر ومنعه من التساقط لاحتوائها على كمية من فيتامين C وفيتامين E وأحماض أمينية تفيد الشعر وتمنحه الصحة واللمعان. إن العودة للطبيعة والحياة الصحية دوما تجعلك في مأمن عن التعرض للآثار الجانبية للمواد الكيميائية التي كثيرا ما تنخدع المرأة بها بسبب الإعلانات المزيفة.

احرصي عزيزتي حواء على المداومة بشكل مستمر على وضع الحناء على الرأس بمعدل كل 3 أسابيع أو بعد كل دورة شهرية حيث يعد وضع الحناء بعد انتهاء الدورة الشهرية الوقت الأمثل للاستفادة منها، ويمكنك خلطها بماء الشاي أو إضافة الكركم والقهوة وخل التفاح والليمون لها بحسب اللون الذي ترغبين في الحصول عليه وسوف تحصدين نتائج رائعة تجعلك راضية عن مظهر شعرك.