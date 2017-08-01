3 أكواب من الشاي الأسود باليوم تقي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

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يختلف توقيت احتساء كوب الشاي من شخص إلى آخر، ومن ثقافة إلى أخرى، ويعتبر الشاي المشروب الأكثر شهرة والأكثر استهلاكاً بعد المياه على صعيد العالم، وهو متوافر بأنواع متعددة ونكهات معدلة ترضي الجميع.

وما يجعله ذات قيمة صحية عالية، مجموعة كبيرة من المنافع، وكثير من المعلومات المثيرة عن هذا الشراب، و يتصدر الشاي الأسود كل أنواع الشاي في العالم، فيعدّ الأكثر استهلاكاً، إذ أنه يشكل 75 في المئة من مجموع الاستهلاك العالمي، وإليك بعض المعلومات المثيرة عنه: