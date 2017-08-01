3 أكواب من الشاي الأسود باليوم تقي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

يختلف توقيت احتساء كوب الشاي من شخص إلى آخر، ومن ثقافة إلى أخرى، ويعتبر الشاي المشروب الأكثر شهرة والأكثر استهلاكاً بعد المياه على صعيد العالم، وهو متوافر بأنواع متعددة ونكهات معدلة ترضي الجميع.
وما يجعله ذات قيمة صحية عالية، مجموعة كبيرة من المنافع، وكثير من المعلومات المثيرة عن هذا الشراب، و يتصدر الشاي الأسود كل أنواع الشاي في العالم، فيعدّ الأكثر استهلاكاً، إذ أنه يشكل 75 في المئة من مجموع الاستهلاك العالمي، وإليك بعض المعلومات المثيرة عنه:
- في العالم الغربي، غالباً ما يفضل استهلاك الشاي الأسود، فيما سكان شرق آسيا يميلون أكثر إلى احتساء الأخضر.
- يطلق الصينيون تسمية “الشاي الأحمر” على الشاي الأسود.
- الشاي الأسود هو الأكثر انتشاراً والأكثر تنوعاً بين أنواع الشاي عموماً، كما أنه يشكل ثلاثة أرباع الاستهلاك العالمي.
- عندما يُحفظ الشاي الأسود وفق شروط ملائمة، يمكن أن يحافظ على مذاقه سنوات طويلة.
- يحتوي الشاي الأسود على نسبة منخفضة من الكافيين، وهي 40 ميلليغراماً في الفنجان الواحد. أما كوب واحد من القهوة المطحونة، فيحتوي على 85 ميلليغراماً إلى 200 ميلليغراماً من هذه المادة المنبّهة.
- المنافع الكثيرة التي يتمتع بها الشاي الأسود، مصدرها مادة “فلافونويد”، وهي مضادات أكسدة تساعد في تحييد الجذور الحرة التي تسبب أنواعاً مختلفة من السرطانات.
- بيّنت الدراسات العلمية أن استهلاك 3 أكواب أو أكثر من الشاي الأسود في اليوم، يساعد بشكل لافت في خفض نسب النوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما يساعد في خفض نسبة الكوليستيرول السيّئ في الجسم.
- احتساء كوب من الشاي الأسود بعد وجبة طعام ثقيلة، يساعد نوعاً ما في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن استهلاك أطعمة مشبعة بالدهون.
- يحتوي الشاي الاسود على نسبة منخفضة جداً من السعرات الحرارية، أي أن هذه النسبة لا تتجاوز وحدتين حراريتين.
- يفضل تحضير الشاي الأسود على حرارة عالية، لأن هذا الأمر يساعد في إطلاق كمية أكبر من المواد المضادة للأكسدة. أما إذا أاردتم إتقان عملية إعداد الشاي، فينصح بتركه يسخن على درجة حرارة 90.
- يفضل احتساء الشاي الأسود من دون أي إضافات كالحليب، لأنه يخفف من نسبة مضادات الأكسدة.
- إضافة إلى منافعه الصحية، يمكن الاستفادة من الشاي في المطبخ، وتحديداً في إعداد اللحم الشهي، عبر إضافة شراب الشاي إلى اللحم النيّئ، وتركه ينتقع ساعات فيها، لكي يكتسب نكهة فريدة.