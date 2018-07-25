فوائد الشمام

فضلا عن كونه من الفاكهة ذات الالوان الملونة الفاتحة التي يوصي بها خبراء التغذية فان لفاكهه الشمام الصيفيه فوائد لا تعد ولا تحصى لاحتوائه على الكثير من المعادن والفيتامينات التي تجعل من تناوله بشكل دائم صيفا من افضل الفواكه الصيفيه فتركيباته من البوتاسيوم والفيتامين سي والكولين تجعله مسيطرا ومتحكما بدرجات ضغط الدم وبالتالي الحفاظ على صحة القلب.

وبما أن الفيتامين A هو من اهم عناصره فهو يحافظ على العين ويشحذ البصر مما يجعل من يتناوله بشكل يومي بعيدا عن مشاكل النظر.

اذا كنت من المدخنين وممن يبحث عن مصدر فيتامين c والبيتا كاروتين خاصة لتنظيف جهاز المناعة والرئتين لن تجدهما الا في الشمام الفاكهة العجيبة واللذيذة لان هاتين المادتين الغذائتين تساعد على مكافحة تلوث الرئة وتقوي جهاز المناعة بالنسبة للمدخنين وغيرهم من الكبار او الصغار.

ولا يختلف اثنان على فائدته بالنسبه للمرأة الحامل خاصة في الاشهر الاولى للحمل فترة الغثيان والتوتر والقلق لانه يحد من هذه الظواهر لاحتوائه على حمض الفوليك احد اهم الاحماض المهمة للجنين في فترة النمو وهو يساعد المرأة الحامل على التخلص من الصوديوم الذي بسببه يتجمع المياه وينحبس في جسم المرأة الحامل