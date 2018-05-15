فوائد الغذاء الصحي للجسم

إن الفرد البالغ بحاجة يومية إلى لتر ونصف من السوائل على أقل تقدير في اليوم الواحد في الجو الطبيعي، وترتفع نسب هذه الكميات حسب الحاجة وقد تصل إلى ضعف تللك الكمية أو أكثر في الأجواء الحارة الرطبة، لما يفقده الجسم من سوائل بشكل كبير، أو إذا كنت تمارس أنشطة رياضية بشكل مكثف، فالماء من أسهل أنواع السوائل وأسرعها امتصاصا وهو لا يسبب السمنة المفرطة إطلاقاً، ويمكن للفرد تناوله في أي وقت يريد وهذا بالإضافة إلى أن الشاي وعصائر الفاكهة بأنواعها، والحليب والقهوة والشوربة توفر كميات كبيرة من السوائل التي يحتاجها الجسم على مدار مراحل حياته، وفيما يلي بعض أبرز الفوائد التي يحصل عليها الإنسان عند التزامه بتناول الأغذية الصحية:

ـ تجنب الأطعمة المدخنة والمعلبة والمخللات يقي من السرطان، خاصة سرطان المريء وسرطان المعدة.

ـ النظام الغذائي قليل السكريات يقي من مرض السكري، ويعزز صحة الجهاز المناعي.

ـ الغذاء الصحي قليل الدهون يقي من السمنة، وارتفاع ضغط الدم، والسكري والسرطان، ويقي من انسداد الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ـ تناول الغذاء الغني بالألياف يقي من الإمساك وسرطان القولون، ويخلص الجسم من فائض هرمون الأستروجين والسموم.

ـ تناول الغذاء المتوازن يقي من السمنة التي تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

ـ تناول الدّهون غير المُشبعة والتّقليل من الدّهون المُشبعة يرفع مستوى الكولسترول الجيد (HDL) الذي يقي من أمراض القلب، ويُقلّل من كولسترول (LDL) الذي يُؤدّي إلى الإصابة بمرض القلب.

ـ تناول مصادر الكربوهيدرات الجيّدة للجسم، مثل الحبوب الكاملة كالقمح، والخبز الكامل، وكذلك الفاكهة والخضروات، وتجنّب البطاطا، والخبز الأبيض، والمعكرونة، والأرز الأبيض. يقي من السّمنة والسُكّري، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

ـ تناول الفاكهة الطّازجة والخضار الورقيّة الخضراء الدّاكنة، مثل، السّبانخ والكرنب الغنية بالفيتامينات المُضادّة للأكسدة (C) و(E)، والزّنك، كما يقي من الإصابة بأمراض العيون، مثل مرض تحلّل البقعة الصّفراء المُرتَبط بالسنّ (مرض يكون فيه مركز الشبكيّة في الجزء الخلفيّ من العين، وهو السبب الرئيسيّ للعمى لدى كبار السن).

ـ اتباع نظام غذائي قليل الملح، غني بالبوتاسيوم، مثل: الموز والبطيخ، والأفوكادو التي تقي من ارتفاع ضغط الدم.

ـ تناول المصادر الغنيّة بالكالسيوم، ومنتجات الألبان قليلة الدسم يقي من الإصابة بسرطان القولون.

ـ اعتماد نظام غذائيّ يعتمد بشكل أساسيّ على الأغذية النباتيّة، والزّيوت النباتيّة يُقلّل من خطر الإصابة بمرض الزّهايمر.

ـ تناول البقوليّات قد يُقلّل من خطر الإصابة بالخَرَف ومرض الزهايمر، ومقاومة الأنسولين، ويضبط نسبة السُكّر في الدم، ويحمي من تضخُّم البروستاتا، ويُحسّن كثافة العظام، ويُقلّل من تجاعيد الجلد، ويحدّ من ارتفاع ضغط الدم، ويخفض الكولسترول (وخاصة الكولسترول الضار)، ويقي من أمراض القلب والأوعية الدمويّة، ويُقلّل من خطر سرطان الثدي وأنواع أخرى من السّرطان.

ـ تناول العناصر الغذائية المضادة للالتهابات بانتظام يُساعد على خفض مُستويات التوتّر والاكتئاب، ويحافظ على الطاقة، ويحسن المزاج. من الأمثلة على مضادات الالتهابات: الأفوكادو، والجوز، والكربوهيدرات المعقدة، والبيض، والحليب، والأغذية الغنية بأوميجا 3، والشوكولاتة الداكنة