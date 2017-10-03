استفيدي من فوائد الكرنب المذهلة بوصفات سريعة وسهلة

نال الكرنب Kale في الآونة الأخيرة، وهو من فصيلة الملفوف، شهرة كبيرة، حيث بات يُعتبر بأنه واحد من أفضل الأطعمة للصحة.

تعرفي في الآتي على أبرز محتويات الكرنب الغذائية وفوائده وبعض الطرق لتقديمه:

يحتوي الكرنب على كميات كبيرة من فيتامينات “سي” C و”أ” A و”ك” K والألياف والحديد والكالسيوم وغيرها من المعادن. وهو وبالتالي مفيد في:

_ حماية العظام بفضل غناه بفيتامين K .

_ حماية الدماغ والرؤية بواسطة الأصباغ التي يحتويها وبالتالي هو مفيد لكبار السن.

_ محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع السرطان، كما أن مضادات الأكسدة التي يحتويها يجعله من أفضل الأغذية.

_ تحفيز جهاز المناعة، حيث أن الكورسيتين الموجود في الكرنب يبعد أمراض الحساسية والفيروسات.

_ تعزيز الجهاز الهضمي بفضل الألياف التي يحتويها.

_ تخفيض الوزن، إذا ما تمَّ إدخاله ضمن حمية غذائية، كونه منخفض السعرات الحرارية ومركز بالمواد المغذية بما فيها الحديد والكالسيوم.

كيف يمكن لك طهيه؟

• نيئاً: يمكن بكل بساطة إضافته إلى عصير الفاكهة والخضروات النيئة في الخلاط الكهربائي.

• مع أنواع السلطة: أزيلي الساق من الوسط ودلكي الأوراق لبضع دقائق لكي تصبح ناعمة قبل نقعها في الخل على سبيل المثال، وإضافتها إلى الخضروات الأخرى.

• يمكنك مفاجأة ضيوفك: وذلك بعمل رقائق صحية لذيذة كـ “سناك” حيث يمكن تقطيع الأوراق إلى أجزاء صغيرة ورشها بزيت الزيتون والملح واكليل الجبل ووضعها في الفرن لتحميصها لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 170 درجة مئوية. وتركها بعد إخراجها من الفرن على ورق المطبخ لتصبح مقرمشة.

• يمكن كذلك طبخ الكرنب المجعد مثل السبانخ: ضعيه في الماء المغلي لمدة 3 دقائق ثم أضيفي الزبدة وجربي طهيه مع طبق البيض أو سمك السلمون المشوي.