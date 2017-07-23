تدليك البطن والسرّة بالزيوت الطبيعية علاج للكثير من الأمراض

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تستخدم الزيوت الطبيعية في علاجات مختلفة، لما لها من فوائد عظيمة وسحرية للجسم، ويعرف العلاج بالزيوت بأنه نوع من الطبّ عرف منذ القدم، لا نلمّ بجميع أسراره، ولكنّه غدا عادات توارثناها من أسلافنا، وما ندركه عنه أنّه فعّال في علاج العديد من الحالات المرضيّة.

وأكثر هذه العادات تداولاً هي تدليك البطن والسرّة بقطرات من أيّ زيت طبيعيّ، وبحسب نوع هذا الزيت، كما يمكن علاج الكثير من الأمراض به.

الزيوت الطبيعية حل للعديد من المشاكل، ومنها:

دعم الخصوبة

هي عادة أو علاج طبيعيّ منذ قديم الأزل يساعد على تحسين الخصوبة لدى السيّدات اللّاتي يرغبن في سرعة الإنجاب، وذلك من خلال إدخال بعض قطرات من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون داخل تجويف السرّة، تترك لمدّة 15 دقيقة ثمّ تشطف بالماء الفاتر.

مقاومة العدوى

تجويف البطن أو السرّة عادة ما تعاني من تراكم البكتيريا بسبب عدم وصول الماء والصابون إلى الداخل بشكل جيّد، ولكن بإضافة قطرات من زيت شجرة الشاي تقضي على هذه البكتيريا تماماً وتحيمكِ من ظهور أيّ عدوى لا تعرفين سببها.

القضاء على حب الشباب

إذا كنتِ تعانين من ظهور حبّ الشباب في أيّ منطقة بالجسم، قومي بوضع بعض من قطرات زيت النيم الهنديّ داخل تجويف البطن وستلاحظين اختفاء الحبوب تماماً.

التخفيف من آلام الحيض

عادة ما يكون الحيض أو الدورة الشهريّة مصحوباً بآلام شديدة، يمكن التخلّص منها بكلّ سهولة من خلال تدليك أسفل البطن بـزيت النعناع أو زيت الزنجبيل، فكلاهما يخفّفان الألم ويقلّلان الالتهاب الذي يسبّبه الطمث.