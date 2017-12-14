فوائد عظيمة صحية وعقلية ونفسية لركوب الخيل

ليست رياضة ركوب الخيل هي مجرد الجلوس على ظهر الجواد وتوجيهه، بل هي هواية مثالية وممتعة ورياضة جيدة للبالغين والأطفال على حد سواء.

كما تتميّز بفوائد صحيّة كثيرة، مما يجعلها من أكثر الرياضات التي تجمع بين المتعة والتمارين التي تعزز اللياقة البدنية وتحسّن الحالة النفسية والجسدية في آن معاً.

فوائد رياضة ركوب الخيل على الجسم

– تطوير التوازن وتحسين التنسيق ووظيفة الحركة

– تعزيز عضلات الجسم لا سيما في المنطقة السفلية ومنعها من التقلص

– تسريع ردّ فعل الإنسان وتقوية الانتباه

– تعزيز حركة المفاصل

– زيادة تنظيم دقات القلب والأوعية من خلال تفعيل الدورة الدموية

– معالجة إصابات العامود الفقري والجلطات الدموية

– تحفيز التكامل الحسي والإدراك البصري

– تحسين وظائف الكبد والهضم

– تنظيم التنفس

– تطوير وضع قوام الجسم من خلال الجلوس المستقيم

– خسارة الوزن من خلال حرق 5 سعرات حرارية في الدقيقة الواحدة

فوائد رياضة ركوب الخيل العقلية

– تعلم مسؤولية رعاية الحيوان وإتقان مراقبته والاهتمام به

– التقرّب من الطبيعة والتمتع بالهواء الطلق والنقيّ

– تحسين الذاكرة وتقويتها وتخطّي مرض فقدان الذاكرة

– الحفاظ على الشباب والنضارة

فوائد رياضة ركوب الخيل العاطفية والنفسية

– تطوير الثقة بالنفس واحترام الذات

– خفض مستوى التوتر والمساعدة على الراحة والاسترخاء والشعور بالسرور والبهجة

– إتقان الصبر والانضباط والتركيز والتفاهم والتعاطف والرحمة وضبط النفس

– تطوير حسّ المسؤولية والانضباط الذاتي

– تحفيز المشاعر النفسية الإيجابية بالدرجة الأولى

– تحسين قدرات تقدير المخاطر واستيعابها

– تخفيض مستوى الضغط الإجهادي

– تقوية الشعور بالانتماء الاجتماعي