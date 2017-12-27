6 فوائد لسماع طفلك للموسيقى الهادئة قبل النوم

النوم لساعات معينة يومياً ضروري لطفلك لكي ينمو بشكل صحي على المستوى الجسدي والذهني.

ولكن هل تعرفين أن الموسيقى الهادئة يمكنها أن تساعده على ذلك، إليك فوائد الموسيقى الهادئة على الطفل قبل النوم

عندما يسمع طفلك الموسيقى الهادئة ويعتاد عليها سوف تذكره بك، هذا الأمر سيجعله ينام بشكل أسرع وسوف يشعر بالاطمئنان والأمان، فلا تترددي على وضع لعبة موسيقة فوق سريره أو تشغيل الراديو بصوت ناعم بالقرب منه.

تساهم الموسيقى الهادئة في نوم طفلك بشكل أسرع لأنها تساعده على الحفاظ على معدل طبيعي لنبضات القلب فهي تريح جسده من التوترات.

تساعد الموسيقى الهادئة طفلك على التنفس بشكل أسهل وتخفف من قلقه قبل النوم.

للموسيقى الهادئة فوائد كبيرة وفعالة ليس فقط قبل النوم، ولكن عند الاستيقاظ أيضاً، فهي تجعل طفلك أكثر هدوءً خلال النهار.

إذا لاحظت أن طفلك يحاول الغناء بسبب سماعه الأغاني الهادئة، فهذا مؤشر جيد لنموه الذهني، فالموسيقى خاصةً إذا كانت هادئة تساعده على تنمية مهاراته اللغوية بشكل سريع وفعال.

تساعد الموسيقى الهادئة على وقاية طفلك من مشاكل النطق والكلام التي قد تحدث خاصةً في مرحلة الطفولة المبكرة.