فوائد مذهلة للطباشير في تخليصك من الرطوبة والروائح

هل تعلمين أنّ للطباشير البيضاء أو الملونة فائدة مذهلة ستدفعكِ إلى وضعها في الخزائن بشكل دائم؟ إذ تبيّن أنكِ تستطيعين الاستعانةً بالطباشير لسحب الروائح الكريهة من الخزانة.

مميزات واستخدامات الطباشير في خزانتك

حتى تحصلي على نتائج إيجابية من الطباشير في خزانتك، قومي بالاستعانة بوعاء مفتوح أو كيس شبكي بفتحات صغيرة وضعيه في مختلف أنحاء الخزانة، وبفضل تركيبة الطباشير، ستمّ سحب أي رطوبة زائدة أو روائح غير محببة مع الوقت، وهذه الميزة تجعل الطباشير حلاً مثالياً لخزائن الأحذية المغلقة، والتي قد ترتفع في داخلها نسبة الرطوبة، خصوصاً إن كانت الأحذية مبللة، أو بسبب وجود الأحذية الرياضية.

بإمكانكِ وضع الطباشير بالطريقة نفسها داخل خزائن المطبخ، كونها معرّضة أيضاً بشكل كبير للرطوبة، خصوصاً وإن كانت إلى جانب الصنابير، فوزّعيها على الخزانة التي تكون مغلقة ولا يتاح لكِ تهويتها، لتبتعد بقدر الإمكان العفونة عن الأغراض داخلها.

متى أستبدل الطباشير بغيرها ؟

رغم أنّ هذه الحيلة تدوم لفترة طويلة نسبياً، إلّا أنكِ قد تحتاجين إلى إستبدال الطباشير في حال شعرتِ بأنّها باتت بقوام طري ورطب مقارنةً بوضعها السابق، إن تغيّر لونها، أو على العكس تفتّتت وأصبحت جافة، ففي الحالة الأخيرة، قد تحدث فوضى كبيرة وهو أمرٌ أنتِ بغنى عنه قرب ملابسكِ وأحذيتكِ النظيفة.