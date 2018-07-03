يطلق خاصية جديدة…. فيديوات الإنستغرام تصبح مدتها طويلة تصل لساعة!

لا زال «إنستغرام»ينافس وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وهذه المرة ينافس يوتيوب تحديداً وقام منذ أيام قليلة بإطلاق منصّة جديدة لمشاركة الفيديوهات الطويلة إسمها «IGTV»، والمخصصة للأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد و»iOS».

من المعروف أن «إنستغرام» لديه خاصية مشاركة الفيديوهات التي لا تتخطى دقيقة واحدة على تطبيقها، وهي الآن تتيح تطبيق «IGTV» الجديد لمشاركة الفيديوهات الطويلة والتي تصل مدتها إلى ساعة، وخصّصت لها رابطاً خاصاً تسهل مشاركته عبر منصات أخرى.

كذلك يتيح هذا التطبيق مشاهدة الفيديوهات الطويلة من دون حاجة لإنشاء حساب جديد طالما أنّ المستخدم لديه حساب على الإنستغرام.

والتطبيق الجديد يتسق تماماً مع إنستغرام بما يقدمه من ميزات، ويتميّز بعرض الفيديوهات أفقياً وعمودياً بحسب طريقة استخدام الهاتف وتوجد المنصة الجديدة في الجزء العلوي من التطبيق إلى جانب الخيارات الأخرى في الانستغرام التي تعرض القصص والرسائل.

والخاصية الجديدة تأتي كتطبيق منفصل، وستعرض في البداية مقاطع فيديو للمشاهير بما في ذلك كيم كارداشيان ويست وسيلينا غوميز وتايلر بلفينس والذي يعرف باسم “نينجا” عبر الإنترنت، وسوف تشمل أيضاً الشخصيات التي اكتسبت شهرة كبيرة عبر التطبيق حتى الحيوانات منها.

وسيتمكن جميع المستخدمين من وضع مشاركاتهم الخاصة أيضاً، ونشرها داخل إنستغرام أو عبر تطبيق IGTV المنفصل مباشرة.