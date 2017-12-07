ملاك اللبنانية تخطو أولى خطواتها إلى النجومية

في أول إطلالة فنية لها تقدم الفنانة اللبنانية “ملاك” أغنيتها المصوّرة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “الفصول الأربعة”.

لقد قامت ملاك بتصوير كليب أغنيتها الجديدة في مدينة كييف، في أوكرانيا على مدار ثلاثة أيام. وتألقت الفنانة بإطلالات متعددة ومختلفة لتجمع الفصول الأربعة من خلال أزيائها التي صممها المصمم العالمي وليد عطالله وتحت إشراف المنتج ايلي خوري.

يُذكر أن كليب ” الفصول الأربعة” من إنتاج EK Production ، وإخراج زياد خوري. أما كلمات الأغنية الجديدة فكتبها ياسر أحمد، ولحنها همام حسين، وقام بتوزيعها محب الراوي في استديوهات Midia 360 .

لمشاهدة كليب الأغنية على يوتيوب اضغط على الرابط:

