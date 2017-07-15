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لأول مرة في لبنان…فيديو كليب ليال عبود بأسلوب هوليودي محترف

بقلم ريما لمع

يوليو ١٥ ,٢٠١٧

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أحبّت النجمة اللبنانية ليال عبود أن تترك بصمة جديدة في الساحة الفنية العربية من خلال أغنية باللهجة المغربية تحمل عنوان “حاضر يا مستر” وهي من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، حيث أرادتها نقلة نوعية في مسيرتها.

وقد كان من البديهي أن تكتمل عناصر النقلة النوعية مع صورة من صناعة المخرج اللبناني فادي حداد الذي رسم آفاق العمل وفق أسلوب هوليودي استخدمت فيه تقنيات يتمّ اللجوء اليها للمرة الاولى في لبنان، حيث جرى التركيز على أربع إطلالات حملت بصمة مصمم الأزياء اللبناني – العالمي عقل فقيه.

وقد تناغمت ليال مع عملية التصوير التي تمت في طبيعة لبنان الخلابة وغاصت في المشاهد التي اختلفت عن أسلوب السيناريو الدرامي واتجهت نحو سياسة الـ “بيوتي شوت” أي اللقطة الحلوة وسط حالة جمعت بين العمق والسهل الممتنع في آن واحد .

أطلت ليال عبود في فيديو كليب أغنية “حاضر يا مستر” كنجمة عالمية لتؤكد أن الطاقات اللبنانية قادرة على مواكبة التطور العالمي بالصوت والصورة بعيداً عن الروتين ومتاهة التكرار.

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