بالفيديو: هناء الإدريسي تطل بجرأة مع “حرامي”

اختارت خريجة ستار أكاديمي المغربية “هناء الإدريسي”، العودة إلى الساحة الفنية، بجرعة زائدة من “الجرأة”، تجاوزت تلك جرأتها في فيديو كليب أغنيتها الشهيرة “لا السهر سهر” والتي جمعتها بالفنان اللبناني”جو أشقر” قبل أزيد من 8 سنوات.

وطرحت “الإدريسي” فيديو ترويجي (برومو) لأغنيتها الجديدة “حرامي”، عبر حسابها الشخصي على تطبيق “انستغرام”، حمل مشاهد ساخنة وجريئة.

ويبدو أن المخرجة اللنانية “نور طرباي”، استوحت قصة الفيديو كليب من كلمات الأغنية التي تحمل عنوان “حرامي”، حيث فتحت مشاهد الفيديو، باب التكهنات حول قصة الأغنية التي تسعى “الإدريسي” للعودة من خلالها بقوة، خاصة وأنها دخلت عبرها عالم الإنتاج في مغامرة مفتوحة على “كل الاحتمالات”، فلم تتردد في التعامل مع ألمع الأسماء على الساحة الفنية العربية، بدءا من الفنان “سيف عامر” صاحب أغنية موجوع قلبي، الذي تكفل بتلحين الأغنية التي صاغ كلماتها “رامي العبودي”، ووزعها “محب الراوي”، إضافة إلى المخرجة ”نور طرباي” التي يغلب على أعمالها طابع الإحساس العالي، والذي ظهر من خلال إخراج أغنية “بغيتو وبغاني” للفنانة “ليلى اسكندر” حيث حمل الكليب مشاهد جريئة جمعتها وزوجها الفنان السعودي “يعقوب الفرحان.”

يذكر أن فيديو كليب “حرامي” سيطرح في الأيام القليلة المقبلة، حيث ارتأت “هناء” تأجيل طرحه، إلى حين عودتها من جورجيا التي أحيت بها حفلاً فنياً بمناسبة رأس السنة.