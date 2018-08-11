فيديو يؤكد بكاء زوج حلا شيحة بسبب خلعها للحجاب

منذ أن أعلنت الفنانة حلا شيحة خبر عودتها للتمثيل وخلعها للحجاب، وهناك حالة من الجدل الشديد حول هذا الخبر.

وبالأمس تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأحد مقاطع الفيديو والتي ساعدت على تأجيج هذا الجدل من جديد.

ففي الفيديو يظهر أحد الشيوخ من أنصار الدعوة الاسلامية في كندا والذي يعد صديقا مقربا من حلا شيحة وزوجها ليؤكد رفض الزوج لقرارخلع حلا شيحة لحجابها وعودتها للتمثيل من جديد.

ويؤكد الشيخ بأن الزوج تحدث اليه هاتفيا وبكى بطريقة غير معهودة، وأكد الزوج المكلوم في المكالمة بأن عرضه كان مستورا لمدة 13 عاما والأن قررت الزوجةالعودة الى التمثيل وخلع الحجاب.

كانت حلا شيحة قد أكدت لبوابة الأهرام أن زوجها يبارك هذه الخطوة ويشجعها عليها، لكن ما جاء بالفيديو يكذب هذا الادعاء جملة وتفصيلا، فقد وصل الأمر الى تفكير الزوج في الطلاق لكن نصحه هذا الشيخ بالتمهل والتروي.