فيكتوريا بيكام تحظى بدعم زوجها ونجلها في أسبوع الموضة بنيويورك

حرص نجم كرة القدم الإنجليزية “ديفيد بيكام” على دعم زوجته فيكتوريا نجمة فريق “Spice Girls” سابقاً، أثناء عرض أزيائها لربيع وصيف 2018 ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك”New York Fashion Week show “، الذي نظم مؤخراً.

وتواجد “بيكام” وابنهما “بروكلين” بالصف الأول من العرض، وهو الأمر الذي منح “فيكتوريا” الارتياح خلال تقديم تشكيلتها، حسب ما تناولته صحف أمريكية.

ارتدت “فكتوريا” خلال العرض، قميصاً أبيضاً مدسوساً في الجينز الأزرق، مع حذاء بنفسجي بكعب عالي، وربطت شعرها إلى الخلف، كما ظهرت بمكياج خفيف وهادئ، كذلك بدت تصاميمها، وهي عبارة عن مزيج من السراويل والتنانير البسيطة لكنها غاية في الأناقة.

من جهته، نشر “بروكلين بيكام” (18 عاماً)، النجل الأكبر للنجمين “بيكام” و”فيكتوريا”، فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (أنستغرام)، أثناء مرور عارضات يرتدين تصاميم والدته “فيكتوريا”، وكتب معلقاً “فخور بك جداً Victoria Beckham.”

هذا، وذكرت مواقع أمريكية أنه وبعد انتهاء عرض الأزياء، احتفلت “فيكتوريا” بصحبة زوجها “ديفيد” ونجلهما “بروكلين” بعرضها الناجح عبر تناول وجبة غذاء بأحد أكبر المطاعم في نيويورك.

وكانت “فكتوريا” (43 عاماً)، قد أكدت في وقت سابق، وخاصة عقب اعتزالها الفن، أن الغناء كان في المركز الثاني دوماً، لأن حبها الأول كان الأزياء، كما أن صفقة انتقال زوجها للعب ضمن فريق لوس أنجلوس غالاكسي في 2007، كانت فرصة لها للتركيز في مشوارها بعالم الأزياء والموضة بأمريكا، حيث قرروا الاستقرار هناك بعد اعتزاله لعب كرة القدم برفقة أطفالهما الأربعة (بروكلين، روميو، كروز، وهاربر).