فيكتوريا بيكهام تستعين بخل التفاح للمحافظة على قوامها الرشيق

أطلعت النجمة العالمية فيكتوريا بيكهام جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على نظامها الغذائي الصحي الذي يمنحها قواماً رشيقاً حيث يتضمن العديد من الوجبات الخفيفة والمفيدة للجسم وقالت أنها تتناول “صلصة الصويا أمينوس ولا تخلوا معظم وجباتها من جرعة خل التفاح، وتطرقت إلى جانب ذلك إلى النظام الغذائي الصحي الذي يتبعه أطفالها الأربعة.

شاركت النجمة العالمية فيكتوريا بيكهام عبر حسابها على موقع “إنستغرام” العديد من المعلومات والصور عن وجباتها الخفيفة التي تحرص على المداومة على تناولها، وتسمح لها بالمحافظة على رشاقتها حيث ينبغي أن تكون صحية وخفيفة ومنوعة.

وقالت فيكتوريا أنها تفضل باستمرار تناول وجبة تتشكل من الحبوب الكاملة ممزوجة مع حليب اللوز العضوي غير المحلى، ولم تخف أن ذات الوجبة يتناولها أطفالها كثيراً ويطلبونها على الدوام، ويضاف إليها مجموعة من تشكيلة الفواكه.

وقامت بنشر صورة لوجباتها الخفيفة من بينها صلصة الصويا أمينوس الخالية من الغلوتين، وصورة لزجاجة الأمينوس التي يناهز ثمنها 5 جنيهات إسترليني، علماً أنها كشفت عن عدم تخليها عن خل التفاح في وجباتها الغذائية والتي تعد أحد أسرار صحتها ورشاقتها، ونشرت فكتوريا صورة أخرى عن وجباتها الخفيفة المكونة من فنجان قهوة مع بعض قطع الفواكه.

وكشفت بأن أطفالها الأربعة بروكلين البالغ من العمر “18 عاماً”، وروميو الذي يناهز سنه 15 عاماً بينما كروز عمره 12 عاماً وأصغرهم هاربر 6 أعوام، يتبعون نظاماً غذائياً ويتناولون العصائر الخضراء الصحية التي تصنع محلياً.

وفي آخر إطلالة للنجمة للنجمة العالمية، كانت في مطار جون كينيدي، وكما عودت جمهورها بدت جميلة وأنيقة من خلال بنطلون جينز عالي الخصر بحزام، مع توب أسود عالي الرقبة وبدا خصرها ضيقاً، واستعانت بنظارة شمسية سوداء وبوت بعلو قصير أسود لامع.