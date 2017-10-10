فيلم “هنيديكو في موسكو” مقترح من أبو تريكة لهنيدي بعد صعود مصر للمونديال

يواصل الفنان “محمد هنيدي” نشر تدويناته التي لا تخلو من خفة دم، خاصة حول نتائج مباريات كرة القدم، فبعد سخريته من خسارة برشلونة أمام ريال مدريد وفوز الأهلي على الترجي التونسي، لم يسلم نجم كرة القدم المصرية لاعب الأهلي المعتزل “محمد أبو تريكة” من “لسعات هنيدي” الكوميدية، الذي اعتبر أن الحارس “عصام الحضري” قام بمقلب في حق زملائه المعتزلين عندما حقق حلمه الكبير، وهو بسن الــ 44 عاماً، بالصعود برفقة منتخب بلاده إلى مونديال روسيا بعد 28 عاماً من الغياب.

وغرد “هنيدي” ساخراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لـ “أبو تريكة”: “الحضري غفلكوا يا تريكة وصعد كأس العالم، كنت استنى شوية يا أخي”، قبل أن يرد عليه اللاعب الذي لقبه الجمهور المصري بالقديس وقال: “المهم منتخب مصر في كأس العالم والحضري يستحق نتيجة لجهده وعاوزين نعمل فيلم هنيديكو في موسكو”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد اشتعلت في مصر بعد تأهل الفراعنة التاريخي، حيث تفاعل سياسيون وفنانون ورياضيون وإعلاميون مع الحدث، الذي انتظره المصريون منذ 28 عاماً، وتحقق مع لاعبين تبلغ أعمار معظمهم أقل من الحضري بسنوات. وكانت آخر مشاركة للمنتخب المصري بكأس العالم “إيطاليا 90.”