اللاجئون يجمعون توبا بويوكستون مع طليقها أنور صايلاك

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لأول مرة بعد طلاق النجمة التركية توبا بويوكستون، سوف تلتقي مع زوجها السابق أنور صايلاك في فيلم يحمل عنوان Daha، ولن تشارك الممثلة في دور البطولة بل ستحل ضيفة شرف على هذا العمل الفني، الذي يسلط الضوء على وضع وحياة اللاجئين في العالم.

من المقرر أن تتقمص الممثلة التركية توبا بويوكستون دور اللاجئة الأفغانية التي تدعى “شربات غولا”، التي اشتهرت كثيراً عندما نشرت صورتها على غلاف مجلة “ناوشونال جيوغرافيك”، وسيكون ذلك في فيلم تركي يحمل عنوان “Daha”، لكن الملفت أن النجمة ستلتقي مع طليقها أنور صايلاك لأول مرة بعد افتراقهما، على اعتبار أنه سيقوم بمهمة إخراج هذا العمل الفني، علماً أن الدور المسند إلى توبا كان الاتفاق عليه قبل طلاق هذا الثنائي.

ويحمل هذا الفيلم أبعاداً إنسانية كونه يسلط الضوء على حياة اللاجئين ويكشف معاناتهم الكبيرة، لكن دور توبا لن يكون أساسياً كونها ستكون ضيفة شرف في وقت محدد من مشاهد الفيلم.

يذكر أن آخر عمل فني قدمته توبا مسلسل “الشجاع والجميلة”، الذي شاركها في بطولته النجم الوسيم كيفانش تاتليتوغ وحقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً، ونافست به مسلسل طليقها أنور الذي يحمل عنوان “أنتِ وطني”، الذي عرض في نفس الليلة في تركيا لكن طليقها أنور فاز بالمنافسة، فتفوق مسلسله على “الشجاع والجميلة الذي لن يكون له موسم ثان.

الجدير بالإشارة فإن الرابطة الزوجية بين الثنائي توبا وأنور دامت لنحو 6 سنوات، لكن الانفصال جاء بشكل مفاجئ بتاريخ 5 يونيو2017، على اعتبار أنهما في السابق حرصا على نفي العديد من الأخبار حول وجود سوء التفاهم واقترابهما من الانفصال، حتى حفل زفافهما الصغير كان قد اقتصر على المقربين وجاء كذلك مفاجئاً في باريس عام 2011.