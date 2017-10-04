فيلم American Made للنجم توم كروز مرشح لتحطيم أرقام خيالية

توقع متابعون أن يحطم فيلم التشويق والإثارة American Made للنجم العالمي “توم كروز”، أرقام خيالية، بعد أن حقق خلال يومين من عرضه بالولايات المتحدة وكندا 16.8 مليون دولار، وكان الفيلم قد حصد 64.8 مليون دولار في أوروبا حيث انطلق العرض في 23 من أغسطس الماضي، لتبلغ مجموع دخله 81.6 مليون دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع حسب وسائل إعلام أمريكية، والتي رأت أن بلوغ الفيلم لحوالي 17 مليون في يومين يفتح باب الاحتمالات لتحقيق ما بين 60 و 100 مليون دولار خلال فترة قصيرة من عرضه بأمريكا الشمالية فقط.

الفيلم الذي يدخل ضمن أفلام “الأكشن”، ومدته 115 دقيقة، تدور أحداثه في أواخر السبعينيات حول طيار في الخطوط الجوية الأمريكية، كان يعمل كموزع للمخدرات في الجنوب ويقوم بمهام استطلاعية سرية لصالح وكالة الاستخبارات المركزية، عبر طائرة صغيرة مزودة بكاميرات مثبتة، وبعد أحداث مثيرة يخدم من خلالها الطيار جهاز الاستخبارات، تتخلى عنه الوكالة المركزية ليتم القبض عليه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

American Made تم تصويره داخل الولايات المتحدة، بتكلفة بلغت 50 مليون دولار أمريكي وهو من تأليف “جيري سباينللي وستيرينغ”، وإخراج “دوغ ليمان”، ويشارك في بطولته عدد من النجوم في مقدمتهم النجم “توم كروز”، “سارة رايت”، “أليخاندرو إيدا”، “موريسيو ميخيا”…