قائمة أجور نجوم الدراما في رمضان وعادل إمام في الصدارة ب60مليون جنيه

يعرف السباق الرمضاني الدرامي هذا العام منافسة يمكن وصفها بالشرسة بين النجوم في الوطن العربي في ظل تنوع الأعمال الدرامية التي سوف يتابعها المشاهد العربي طيلة شهر الصيام، وما يلفت الانتباه ارتفاع الأجور وتباينها من فنان إلى آخر، وتصدر قائمة الأعلى أجر من دون منازع الزعيم عادل إمام بأجر عالي بلغ سقفه حدود ال60 مليون جنيه مصري من خلال مشاركته في مسلسل يحمل عنوان “عوالم خفية”، ولسنوات عديدة لازال النجم عادل إمام يحتفظ بالصدارة من حيث النجم الأول الأعلى أجرا..

قد يتفاجأ الجمهور العربي بحجم الأجور التي سيتقاضاها النجوم العرب خلال شاركتهم في رمضان 2018، لكن تنتظره متعة بطعم خاص لمتابعة العديد من الأعمال الفنية التلفزيونية، علما أنه تم الكشف عن أجور النجوم المشاركين في مسلسلات رمضان 2018، حيث احتل محمد رمضان المرتبة الثانية بعد الزعيم من حيث الممثل الأعلى أجر ب45 مليون جنيه مصري نظير مشاركته في مسلسل “نسر الصعيد”، بينما محمد هنيدي تقاضى 30 مليون جنية مصري عن مسلسل “أرض النفاق”، بينما النجمة اللبنانية التي تشارك هذا العام في مسلسل “لعنة كارما” قدر أجرها ب 28 مليون جنيه مصري، أي ما يناهز مليون و600 ألف دولار.

ووصل أجر أحمد عز إلى 25 مليون جنيه، بعد مشاركته في مسلسل يحمل عنوان “أبو عمر المصري”، و تلقى هاني سلامة أجرا ب22 مليون جنيه من خلال مشاركته في مسلسل “فوق السحاب وتبقى النجمة المصرية يسرا من أهم النجمات في الوطن العربي حيث قدر أجرها عن دورها في مسلسل “لدينا أقوال أخرى ب15 مليون جنيه مصري، ويصنف النجم التونسي ظافر عابدين من بين ألمع النجوم العرب كذلك وتقاضى 10ملايين جنيه من خلال مشاركته في مسلسل “ليالي أوجيني”.

يذكر أنه بدأ العدد التنازلي لعرض هذه الأعمال الدرامية الفنية باقتراب شهر رمضان الفضيل، وبالتالي تنطلق المنافسة بين المسلسلات من حيث الأكثر مشاهدة وإقبالا.