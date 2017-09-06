سيرين عبد النور تتصدر قائمة أشهر الممثلات العربيات والآسيويات

تمكنت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور التي تجمع ما بين موهبتي الغناء والتمثيل، من احتلال الصدارة عربياً ضمن قائمة أشهر 10 ممثلات آسيويات وعربيات واحتلت كذلك المرتبة الثالثة آسيوياً، حسب ما أكده موقع Brainberries، وضمت نفس القائمة الجزائرية العالمية التي اقتحمت هوليوود بأعمال ناجحة صوفيا بوتلة والأردنية الفلسطينية الأصل صبا مبارك، وكذلك النجمة الهندية آشواريا راي.

استقبلت سيرين عبدالنور الخبر السار بغبطة كبيرة، ولم تفوت الفرصة لتوجه رسالة تقدير وامتنان إلى جمهورها الذي يدعمها باستمرار عبر صفحتها الشخصية على موقع “تويتر”، ووصفته بهدية من رب العالمين حيث كتبت قائلة: “..ما في جائزة أو نجاح بحصل عليه غير ما بهديه إلكن لأنكن شركائي بكل خطوة من ١٧ سنة لهلق… اليوم أنا فخورة لأني عندي جمهور عربي محترم وداعم بكل حب لمجهودي وشغلي… حصولي على المرتبة الثالثة أسيوياً والأولى عربياً بزيدني مسؤولية تجاه اختياراتي الجايي.. شكراً لوجودكن بحياتي الفنية لأنكن هدية من رب العالمين”.

وبهذا اللقب تكون سيرين قد حققت المزيد من النجاح في المجال الفني، ويفتح شهيتها من دون شك على تقديم الأعمال المميزة لحصد المزيد من النجاحات.