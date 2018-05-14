قائمة أغلى مدن في العالم في إيجارات المساكن الفخمة

بحسب تحليل بحثي بريطاني حديث للغاية احتلت مدينة نيويورك الأميركية المركز الأول عالمياً في غلو إيجارات الوحدات الفخمة حيث بلغ المتوسط الأسبوعي لإيجار الوحدة الفخمة هناك 2300 جنيه استرليني أي ما يعادل 3238 دولاراً أميركياً. محققه بذلك زيادة في السعر عن العام الماضي بنسبة 5,4% جاءت بعون من ذخيرة معروض فخم جديد دعمته جودة سوق الإيجارات للمساكن الفخمة ومن ثم الإيجارات ذاتها. مع هذا فلا يزال يتم تقديم خصومات بشكل متزايد لملء المباني الجديدة وجعل هذه الإيجارات الأعلى واقعاً ملموساً في الدفاتر وذلك بحسب ما يوضحه التحليل.

وبالإضافة إلى كونها الأغلى سعراً فقد صنفت مدينة نيويورك أيضاً بأنها المدينة الأعلى ثراء على الإطلاق في العالم بحسب تقرير آخر جاءت المدينة رقم واحد فيه بمباحثه الخمسة: المرغوبة إجمالاً، الثروة، الاستثمار، نمط الحياة والمستقبل.

وبالعودة إلى التقرير البريطاني فقد حلت طوكيو ثانيةً بين مدن العالم الأغلى في مساكنها الفخمة على الإطلاق بمتوسط إيجار أسبوعي بلغ 1940 جنيها استرلينياً أو 2735 دولاراً أميركياً بزيادة نسبتها 7,7% عن عام 2017.

وبالرغم من انخفاض الأسعار 2,9% عن العام الماضي لا تزال لندن تحتل المركز الثالث بين أغلى مدن العالم في فخامة المساكن بمتوسط إيجارات أسبوعي يبلغ 1700 جنيه استرليني أو 2396 دولاراً أميركياً. هذه المدينة البريطانية ربما تفقد مركزها قريباً لصالح هونج كونج التي تحتل حالياً المركز الرابع في قائمة أغلى مدن العالم في فخامة المساكن حيث يبلغ متوسط الإيجارات الأسبوعي للمساكن الفخمة فيها 1690 جنيهاً استرلينياً أو 2382 دولاراً أميركياً لكن الإيجارات للسكن الفخم ارتفعت هناك بنسبة 2,7% بينما انخفضت في لندن.

الإيجارات للمساكن الفخمة في أمستردام الهولندية زادت في عام 2017 بنسبة 19,8% ما وضعها في المركز الخامس بالقائمة المذكورة بمتوسط إيجار أسبوعي للمساكن الفخمة هناك بلغ 1370 جنيهاً استرلينياً أو ما يعادل 1931 دولاراً أميركياً.