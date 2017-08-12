هيفاء وهبي وحسن الرداد ضمن قائمة أهم 100 شخصية عربية

أعلنت مجلة “فوربس ” العالمية عن قائمة أهم 100 شخصية عربية شهيرة ، والتي جاءت الفنانة هيفاء وهبي وحسن الرداد من بين نخبة من أهم نجوم الوطن العربي، نذكر منهم: الفنان عادل إمام، السيدة فيروز، إليسا، راغب علامة، نانسي عجرم، عمرو دياب، أحلام، جورج وسوف، أحمد حلمي، تامر حسني، حسين الجسمي، وغيرهم.

ولقد أشارت ” فوربس” إلى أن إعلان القائمة هذا العام، والذي جاء عبر الموقع الرسمي لها، قد أخذ بالحسبان شعبية وتأثير الممثلين والمغنيين ومشاهير التلفاز في المنطقة العربية.

وأوضحت “فوربس” أنَّ المعايير الثلاثة الرئيسية لاختيار النجوم هي أعداد المتابعين على “فيسبوك”، و”تويتر”، و”انستغرام” و”يوتيوب”. بالإضافة إلى سنوات العمل في المجال، كما النشاطات المؤثرة التي يقوم بها النجم.

وقد أعرب الفنان حسن الرداد عن بالغ سعادته بهذا الإختيار، معتبراً أنَّ اختياره من مجلة ” فوربس العالمية ” ضمن أهم نجوم ومشاهير الوطن العربي بمثابة تكريم هام بحياته العملية، مؤكداً أنَّ الفضل الدائم خلف هذا النجاح يعود لجمهوره الذي يدعمه دوماً في كل ما يقدمه.

ومن المقرر أن يطل الرداد على جمهوره هذا العام بأكثر من عمل تلفزيوني قد تعاقد عليهم مؤخراً، بالإضافة إلى فيلم ” عقدة الخواجة ” الذي يقوم بالتحضير له حالياً.