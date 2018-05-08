لهذا السبب قالت شمس الكويتية “وعيت من جنوني” في 2018

أطلقت النجمة الكويتية شمس كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “وعيت من جنوني”، ولم تتردد في نشر جديدها الفني عبر حسابها الرسمي على كل من موقع تويتر ويوتيوب ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، وعلقت قائلة لتكشف عن الخبر الذي ينتظره جمهورها بشغف وتعطش: “شمس.. وعيت من جنوني.. حصريا 2018″، وتمثل هذه الأغنية أهم وأحدث ما طرحت النجمة المتألقة.

وينبغي التأكيد لمحبي الفنانة الكويتية شمس أن أغنية “وعيت من جنوني” فضلت المطربة ان تكون باللهجة اللبنانية وليس الخليجية هذه المرة، حيث شارك معها في الغناء صديقها محمد عبد العظيم في أحد المقاطع. وبالموازاة مع ذلك وفي الوقت الحالي، تخوض النجمة شمس تجربتها الدرامية الأولى من خلال مسلسل يحمل عنوان “عوض أبا عن جد”، الذي من المقرر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل، علما أنه من إخراج أوس الشرقي، وكتب قصته خلف الحربي، ويشارك في بطولته كل من أسعد الزهراني وحبيب الحبيب.

يذكر أن النجمة الكويتية شمس تعرف بحبها ودعمها للأعمال الإنسانية، حيث كانت قد شاركت في العراق في حفل فني بالعاصمة “بغداد”، وتم تخصيص عائداته للأطفال المصابين بالسرطان وكذا أسر الشهداء.