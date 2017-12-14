قدمي لطفلك الأناناس في شهره الخامس

إذا كنت تشعرين بالحيرة حول نوعية الأطعمة التي يمكن أن تقدميها لطفلك في شهره الخامس، من أجل أن تؤمني له الغذاء الصحي والسليم، يمكنك أن تعتمدي على الأناناس، فما هي فوائد الأناناس وما هو تأثيره على صحة الطفل في هذه المرحلة؟

تقوية مناعة طفلك

في الأشهر الاولى، تكون مناعة طفلك منخفضة، لذا عليك إطعامه الفواكه التي تكافح الرشح وعوارضه، وبما أن الاناناس يحتوي على الفيتامينات وخاصة الفيتامين C فهو ضروري لطفلك في هذا العمر.

حماية الأسنان من التسوس

خلال مرحلة نمو أسنان طفلك، استبدلي الشوكولا بالأناناس لأنه يحمي اللثة ويمنع تسوس الأسنان، لاحتوائه على مادة الفلوريد التي تحمي أسنان طفلك وتغذيها.

جعل البشرة أكثر ليونة

يعاني طفلك من تقشّر البشرة في الأشهر الأولى من عمره، ويؤدي تناول الأناناس إلى ترطيب البشرة وجعلها أكثر ليونة، بفضل الأنزيمات التي تساعد على تقشير بشرة الطفل وإزالة البثور البيضاء المحيطة بجبينه.

التخلص من الإمساك

يعتبر الأناناس مليّناً فعالاً لطفلك، فتناوله مرتين في الأسبوع على الأقل ينظّم الجهاز الهضمي ويجنّب الطفل الإمساك عندما يبدأ بتناول الطعام.