قرار بمنع شيرين عن الغناء وإيقاف جميع أغانيها من الاذاعة والتلفزيون

قررت نقابة المهن الموسيقية منع المطربة شيرين عبد الوهاب من الغناء نهائيا، وعدم التصريح لها بإقامة الحفلات ومنع بث جميع أغانيها في الاذاعة أو التلفزيون لحين مثولها أمام التحقيق.

جاء قرار النقابة بعدما أساءت المطربة إلى بلدها خلال إحيائها لإحدى الحفلات في العاصمة اللبنانية بيروت. فقد طلبت منها أحد المعجبات أن تغني أغنية “ماشربتش من نيلها”، وعلى الفور ردت شيرين على معجبتها بالقول “ماتشربيش منه، هايجيلك بلهارسيا، اشربي إفيان أحسن” وهي هنا تشير إلى ماركة إفيان للمياه المعدنية.

ينتهي الحفل وتبدأ ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد المطربة وتتهمها بتشويه صورة البلد. ب

عد قرار الايقاف قامت شيرين بنشر اعتذار رسمي عما بدر منها، مضمون الاعتذار يفيد بأنها تتصرف بتلقائية مثل الأطفال، ولا تفكر مطلقا في عواقب الأمور.

يرد الجمهور على المطربة بأنها ليست طفله وعليها أن تراعي كل كلمة تخرج من لسانها لأنها محاسبة أمام جمهورها.