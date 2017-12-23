عقد قران الفنانة ليلى عبد الله والفنان عبد الله عباس

بعد إعلان خبر خطبة الفنانة ليلى عبد الله من دون الكشف عن هوية خطيبها، تمت بعد أيام قليلة فقط إماطة اللثام عن اسم زوج الفنانة بعد عقد القران، حيث تبين بأن شريك حياتها الفنان الكويتي عبد الله عباس، لأنها أقدمت على نشر صور لهما على “أنستغرام”.

لم تنتظر الفنانة ليلى عبد الله كثيراً لتكشف عن هوية زوجها، على اعتبار أنها بعد الخطبة فضلت أن يبق مجهولاً، لكن بعدما أخذت الأمور طابعاً رسمياً وعقد قرانهما، فاجأت جمهورها بأنها تزوجت من الفنان الكويتي عبد الله عباس، وعبّر المقربون والأصدقاء في الوسط الفني وكذلك الجمهور عن سعادتهم الكبيرة بهذا الخبر السار، وأمطروها بالكثير من التهاني.

علماً أن شقيقتها الفنانة شهد عبد الله كانت أول من هنأ العروس قائلة: “..الله يتتم لكم على خير يا أحلى أخت بالدنيا..”. وسارعت شهد في نشر فيديو على حسابها عبر “سناب شات”، يصور جانب من أجواء عقد القران، بعد أن ظهر في الخلفية شاب يرقص وتعلو المشهد أصوات الزغاريد التي أعلنت عن الفرحة بهذا الحدث السعيد.

من جهتها لم تبخل الفنانة هبة الدري مقاسمة الفرحة العروسين بعبارات عبر حسابها على انستغرام قائلة: “..ألف ألف مبروك حبايبي.. وعسى ربي يوفقكم ويسعدكم ويرزقكم بالذرية الصالحة..”.

بينما الفنان ناصر عباس لم يتردد في رفع التهاني إلى العروسين: “..تم بحمد الله عقد قرآن أخوي، الله يتمم عليكم منك المال ومنها العيال..”.

الجدير بالإشارة فإن ليلى عبد الله كانت قد كشفت عن خبر خطبتها عبر حسابها على “سناب شات” خلال الأسبوع الماضي، دون ذكر اسم الرجل الذي اختارته ليكون زوجاً لها.