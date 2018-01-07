تطرقت لها الصحافة التركية..قصة حب تجمع بين إنجين أكيوريك وجانسو دري

يجري الحديث في الوقت الحالي عن بدء شرارة قصة حب، تجمع ما بين النجم التركي إنجين أكيوريك” الشهير باسم “كريم” في الوطن العربي والنجمة جانسو دري التي عرفت باسم عائشة، ويتردد أن عمر العلاقة العاطفية عدة أشهر، حيث مازال هذا الثنائي حريصاً بشكل كبير على سرية العلاقة العاطفية، علماً أن جمهور النجمين انقسم بين متحمس وسعيد بهذا التقارب وبين رافض له، خاصة أن الفنان يصغر الممثلة بسنة واحدة فقط.

سلطت مؤخراً بعض التقارير الصحفية التركية الضوء على خبر مفاده وجود قصة حب تجمع بين النجم إنجين أكيوريك والنجمة جانسو دري، وذكرت ذات المصادر أن هذا الثنائي مازال يتكتم على هذه العلاقة العاطفية وحريص أن لا يتسرب منها أي معلومة، على اعتبار أن عمر العلاقة العاطفية التي تجمع ما بين إنجين أو كريم و الشهير كذلك باسم عمر في مسلسل “العشق الأسود” والنجمة جانسو دري أو عائشة، تقدر بنحو عدة أشهر.

يذكر أن النجم إنجين من موالد عام 1981 بينما جانسو من مواليد 1980 أي تكبره بعام واحد فقط، وهذا يعد السبب الوحيد الذي جعل معجبيهم ينقسمون ما بين رافض ومرحب بعلاقة الحب الجديدة.

وكان أنجين أكيوريك قد اكتسب شهرته الكبيرة في الوطن العربي من خلال مسلسل “فاطمة غول”، حيث قاسمته فيه البطولة النجمة بيرين سات، في حين جانسو دري سطع نجمها في مسلسل “إيزيل” مع النجم كينان أميرزالي، حيث تألقت كثيرا بالدور الذي أسند إليها.