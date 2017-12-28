قصة مصرع الفنانة التونسية ذكرى في فيلم سينمائي

كشف مصدر خاص لليقظة أن شركة تونسية تستعد لإنتاج فيلم سينمائي يروي قصة الجريمة البشعة التي راحت ضحتها الفنانة التونسية “ذكرى محمد الدالي” الشهيرة في العالم العربي باسم “ذكرى.”

ذات المصدر أكد أن تأليف العمل يعرف نقاشاً قوياً بين الكاتب والمخرج، خاصة وأن الحادث الغامض طرح الكثير من علامات الاستفهام حول ظروف وملابسات مصرع الراحلة في بيتها بحي الزمالك في القاهرة قبل نحو 14 سنة.

وفي تصور عام لمشاهد الفيلم، قال مصدر اليقظة، أن أحداث الفيلم ستنطلق من بدايات “ذكرى” في تونس وحياتها وسط أسرتها وتعلقها بوالدها الذي كان يعمل بالحرس الوطني التونسي، حيث ستتم الاستعانة بشقيقتها “وداد الدالي” في الاشتغال على بعض التفاصيل، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة ولعها بالفن ثم ارتباطها بالموسيقار التونسي “عبد الرحمان العيادي” الذي تعاملت معه الراحلة في العشرات من الأعمال الفنية، الذي سبق وأن تحدث مصادر فنية تونسية أنه كان يرفض بشدة هجرتها إلى مصر أو غنائها بلهجة غير اللهجة التونسية.

وحسب مصدرنا، فالمساحة المهمة من المشاهد ستتناول مرحلة الهجرة إلى ليبيا ومنها نحو مصر التي كانت بوابة انتشارها في العالم العربي، وخاصة بالخليج حيث حققت نجاحاً استثنائياً وكانت أكثر فنانة من شمال إفريقيا إتقاناً للغناء باللهجة الخليجية.

ومن المنتظر أن يصور الفيلم بين تونس ومصر، حيث كشف مصدرنا أن مؤلف العمل ليس أمامه سوى الاعتماد على التقارير والتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المصرية، والتي أشارت إلى أن الفنانة “ذكرى” أصيبت بطلقات نارية أصابت القلب والصدر والبطن، إلى جانب 3 أشخاص آخرين ضمنهم زوجها “أيمن صادق السويدي”، الذي قتل الجميع ثم انتحر، دون أن أن يتم تناول تفاصيل وأسباب إقدامه على هذا الفعل.