تأجيل البت في قضية سعد لمجرد إلى السنة المقبلة

على عكس ما تم تسريبه من أخبار في فترة سابقة، مفادها أن الحسم “النهائي” في قضية النجم “سعد لمجرد” سيكون نهاية شهر نوفمبر المنصرم أو بداية ديسمبر الجاري، فقد أكدت مصادر مقربة من الفنان المغربي أن البت في قضيته المتعلقة بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية، لن يكون قبل بداية السنة الميلادية المقبلة (2018).

وكانت مصادر مقربة من “لمجرد” قد أفادت في وقت سابق، أن الملف سيحسم لصالح الفنان المغربي، على خلفية المعطيات التي أدلى بها محاميه، إلى جانب استفادته من ارتباك المدعية في أكثر من مناسبة، عبر تصريحات غير متطابقة، قبل أن تخرج الفتاة الفرنسية (لورا بريول) بشريط فيديو تروي من خلاله تفاصيل ما جرى بينها وبين “لمجرد” ليلة الــ 26 من أكتوبر 2016، وهي الوسيلة التي اعتمدتها لحشد المجتمع المدني في فرنسا لأجل مساندتها، خاصة الجمعيات التي تنشط في الدفاع عن حقوق المرأة والتي دخلت على الخط في ملف “لورا”، بعد أن كشفت في الفيديو أنها “وحيدة وبدون سند.”

وكان موقع “اليقظة” قد كشف تفاصيل حصرية، وفق مصادر مقربة من “لمجرد”، لما رواه الأخير عمّا دار بينه وبين الفتاة الفرنسية، حيث أكد المصدر أن النجم المغربي أعجب بالفتاة فعلاً خلال تواجدها بإحدى حانات باريس، ودعاها للشرب معه، وهو ما استجابت له الفتاة التي قدمت نفسها له كطالبة جامعية جاءت إلى الحانة كمرافقة لصديقتها، قبل أن يتطور اللقاء إلى رغبة منها في السهر معه بالفندق حيث يقيم، وقبل أن يغادرا معاً الحانة، دفع “لمجرد” مبلغاً ضخماً قيمة ما احتساه من مشروبات كحولية وغيرها برفقة مجموعة من أصدقائه، كما دفع ما احتسته “لورا” في تلك الليلة.

وأشار المصدر “المطلع” إلى ما دار بينهما، وكيف طالبت “لورا” بمبلغ ضخم لحظة تواجدها معه داخل غرفته، مقابل معاشرتها جنسياً، قبل أن يتحول الأمر إلى عنف وعنف مضاد، وهو الشيء الذي أكده أمام قاضي التحقيق عندما كشف أنه صفعها بالفعل كرد فعل منه تجاه الصفعة التي وجهتها له.